Turkcell ve milletvekilleri arasında iPhone 5 pazarlığı!

Eski ve yeni milletvekillerin bir dizi haklar getiren milletvekili yasa tasarısı üzerindeki tartışmalar sıcaklığını korurken, TBMM Başkanlığı ile Turkcell arasında milletvekilleri ve Meclis üst düzey çalışanları için yeni ürün iPhone 5 dağıtılması pazarlığı yapıldı.

Piyasada 2 bin TL, milletvekiline 700 TL

Cihazın piyasa değeri 2 bin TL civarında. Milliyet'in haberine göre, milletvekilleri 2 yıl aynı GSM operatöründe kalma garantisi karşılığında ayda 20 TL'ye; 5 bin dakika grup içi, 3 bin dakika her yöne konuşma yapabilecek, 5 gigabayt internet ve bin SMS kullanabilecek. 700 TL, milletvekillerinin ceplerinden, 20 TL'lik harcama faturası ise TBMM bütçesinden karşılanacak.

TBMM'den milletvekillerinin cep telefonu faturası için 36 bin TL'lik ödenek



TBMM Başkanlığı, ilgili yönetmelik çerçevesinde milletvekillerinin iki ayrı cep telefonu faturası için bir yılda 2 aylık milletvekili maaşı olan 36 bin TL'lik ödenek ayırıyor.(Milliyet)