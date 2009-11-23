Turkcell Süper Lig'de son durum

Turkcell Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Manisaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 38. dakikada Kewell'in golüyle 1-0 öne geçse de karşılaşmanın 82. dakikasında Simpson'un golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Böylece Galatasaray, Fenerbahçe'nin puansız geçirdiği haftada lider olma şansını kullanamadı.

Cumartesi günü oynanan derbi maçında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3-0 yenilmesine rağmen, Galatasaray'ın Manisaspor'la berabere kalmasıyla liderliğini sürdürdü. Sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Beşiktaş ise puanını 27'ye çıkararak, 3. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Trabzonspor'un sıralamadaki yeri değişmedi. 18 puanlı Trabzonspor 9. sıradaki yerinde kaldı.

13. haftada fileler toplam 18 kez havalandı. Bu hafta daha çok ev sahibi ekiplerin yüzü gülerken, deplasmanda kazanan tek takım Bursaspor oldu. 13. haftada 4 maçta ev sahibi, 1 maçta da konuk takımlar galip geldi, 3 maç berabere tamamlandı.

Gol krallığında ise Diyarbakırspor'a attığı 2 golle gol sayısını 10'a çıkaran Kayserisporlu Makukula zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Makukula'nın ardından, 2 haftadır golle buluşamamasına rağmen, 7 golle Galatasaray'lı Nonda yer aldı.

Ligde 13. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

-13. HAFTA SONUÇLARI-

Gaziantepspor-Bursaspor.....................................( 0 - 1 )

Beşiktaş-Fenerbahçe.........................................( 3 - 0 )

Kayserispor-Diyarbakırspor..................................( 2 - 0 )

Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyesi...............( 3 - 1 )

Eskişehirspor-Ankaragücü....................................( 0 - 0 )

Denizlispor-Antalyaspor.....................................( 1 - 1 )

Kasımpaşa-Trabzonspor.......................................( 3 - 1 )

Galatasaray-Manisaspor......................................( 1 - 1 )

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P

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1.FENERBAHÇE 13 10 1 2 25 10 15 31

2.GALATASARAY 13 9 2 2 31 17 14 29

3.BEŞİKTAŞ 13 8 3 2 16 6 10 27

4.BURSASPOR 13 8 2 3 27 12 15 26

5.KAYSERİSPOR 13 7 4 2 21 10 11 25

6.GENÇLERBİRLİĞİ 13 6 4 3 20 13 7 22

7.ESKİŞEHİRSPOR 13 5 6 2 17 11 6 21

8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 13 6 3 4 15 21 -6 21

9.TRABZONSPOR 13 5 3 5 24 19 5 18

10.GAZİANTEPSPOR 13 5 3 5 17 16 1 18

11.ANTALYASPOR 13 5 2 6 17 16 1 17

12.ANKARAGÜCÜ 13 3 5 5 17 16 1 14

13.MANİSASPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14

14.KASIMPAŞA 13 3 3 7 16 22 -6 12

15.DİYARBAKIRSPOR 13 3 3 7 12 23 -11 12

16.SİVASSPOR 13 3 1 9 14 23 -9 10

17.DENİZLİSPOR 13 1 4 8 10 22 -12 7

18.ANKARASPOR 13 0 0 13 0 39 -39 0

-14. HAFTA PROGRAMI-

Bursaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Eskişehirspor

Ankaragücü-Denizlispor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Gaziantepspor

Manisaspor-Kayserispor

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Sivasspor-Beşiktaş