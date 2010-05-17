Turkcell Süper Lig'de görünüm

T24 - Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 futbol sezonunu Bursaspor şampiyon olarak tamamlandı.



Ligde sezon, bu gece yapılan maçlarla tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesinin son haftaya taşındığı ligde, Bursaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe ise lider girdiği son haftada konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 2. sırada kaldı.



Bu sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor, ligi 3. sırada tamamlayan Galatasaray ve 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandılar.



Trabzonspor Zirrat Türkiye Kupası şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynarken, lig üçüncüsü Galatasaray bu kupada 2, lig dördüncüsü Beşiktaş ise 3 ön eleme turu oynayacak.



Lig'de daha önceki haftalarda Ankaraspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'un Bank Asya 1. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.



-MAKUKULA GOL KRALI-



Ligde gol krallığı yarışında ise Kayserispor'dan Ariza Makukula ipi göğüsleyen futbolcu oldu. Geride kalan 33 haftada 21 gol kaydeden Portekizli Makukula, dün takımının 4-0 mağlup olduğu Antalyaspor maçında suskun kalmasına karşın gol kralı olmayı başardı.



-TOPLU SONUÇLAR-



Turkcell Süper Lig'de 34. haftanın maç sonuçları ve sezon sonunda oluşan puan durumu şöyle:



Bursaspor-Beşiktaş............: (2 - 1)

Fenerbahçe-Trabzonspor........: (1 - 1)

İstanbul B.Ş.B.-Ankaraspor....: (3 - 0) (hükmen)

Sivasspor-Ankaragücü..........: (3 - 3)

Denizlispor-Gaziantepspor.....: (1 - 1)

Diyarbakırspor-Eskişehirspor..: (0 - 2)

Antalyaspor-Kayserispor.......: (4 - 0)

Manisaspor-Kasımpaşa..........: (0 - 0)

Gençlerbirliği-Galatasaray....: (2 - 1)



-PUAN DURUMU-





TAKIMLAR O G B M A Y AV P

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1- BURSASPOR 34 23 6 5 65 26 39 75

2- FENERBAHÇE 34 23 5 6 61 28 33 74

3-GALATASARAY 34 19 7 8 61 35 26 64

4- BEŞİKTAŞ 34 18 10 6 47 25 22 64

5- TRABZONSPOR 34 16 9 9 53 32 21 57

6- İSTANBUL BŞ. BLD. 34 16 8 10 47 44 3 56

7- ESKİŞEHİRSPOR 34 15 10 9 44 34 10 55

8- KAYSERİSPOR 34 14 9 11 45 37 8 51

9- ANTALYASPOR 34 14 7 13 49 38 11 49

10- GENÇLERBİRLİĞİ 34 12 11 11 38 35 3 47

11- ANKARAGÜCÜ 34 9 14 11 39 40 -1 41

12- KASIMPAŞA 34 10 11 13 50 53 -3 41

13- GAZİANTEPSPOR 34 9 13 12 38 39 -1 40

14- MANİSASPOR 34 8 13 13 27 34 -7 37

15- SİVASSPOR 34 8 10 16 42 59 -17 34

16- DİYARBAKIRSPOR 34 6 9 19 28 54 -26 27

17- DENİZLİSPOR 34 6 8 20 30 49 -19 26

18- ANKARASPOR 34 0 0 34 0 102-102 0

