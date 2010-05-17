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Spor

Turkcell Süper Lig'de görünüm

17 Mayıs 2010 10:14

T24 - Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 futbol sezonunu Bursaspor şampiyon olarak tamamlandı.

Ligde sezon, bu gece yapılan maçlarla tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesinin son haftaya taşındığı ligde, Bursaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe ise lider girdiği son haftada konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 2. sırada kaldı.

Bu sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor, ligi 3. sırada tamamlayan Galatasaray ve 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandılar.

Trabzonspor Zirrat Türkiye Kupası şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynarken, lig üçüncüsü Galatasaray bu kupada 2, lig dördüncüsü Beşiktaş ise 3 ön eleme turu oynayacak.

Lig'de daha önceki haftalarda Ankaraspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'un Bank Asya 1. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.
    
     -MAKUKULA GOL KRALI-
    
     Ligde gol krallığı yarışında ise Kayserispor'dan Ariza Makukula ipi göğüsleyen futbolcu oldu. Geride kalan 33 haftada 21 gol kaydeden Portekizli Makukula, dün takımının 4-0 mağlup olduğu Antalyaspor maçında suskun kalmasına karşın gol kralı olmayı başardı.
    
     -TOPLU SONUÇLAR-
    
     Turkcell Süper Lig'de 34. haftanın maç sonuçları ve sezon sonunda oluşan puan durumu şöyle:
    
     Bursaspor-Beşiktaş............: (2 - 1)
     Fenerbahçe-Trabzonspor........: (1 - 1)
     İstanbul B.Ş.B.-Ankaraspor....: (3 - 0) (hükmen)
     Sivasspor-Ankaragücü..........: (3 - 3)
     Denizlispor-Gaziantepspor.....: (1 - 1)
     Diyarbakırspor-Eskişehirspor..: (0 - 2)
     Antalyaspor-Kayserispor.......: (4 - 0)
     Manisaspor-Kasımpaşa..........: (0 - 0)
     Gençlerbirliği-Galatasaray....: (2 - 1)
    
     -PUAN DURUMU-
    

    
     TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y   AV   P
     ------------------------------------------------------------
     1- BURSASPOR                  34  23   6   5   65  26  39  75
     2- FENERBAHÇE                 34  23   5   6   61  28  33  74
     3-GALATASARAY                  34  19   7   8   61  35  26  64    
     4- BEŞİKTAŞ                   34  18  10   6   47  25  22  64
     5- TRABZONSPOR                34  16   9   9   53  32  21  57
     6- İSTANBUL BŞ. BLD.          34  16   8   10  47  44   3  56
     7- ESKİŞEHİRSPOR              34  15  10   9   44  34  10  55
     8- KAYSERİSPOR                34  14   9   11  45  37   8  51
     9- ANTALYASPOR                34  14   7   13  49  38  11  49     
     10- GENÇLERBİRLİĞİ            34  12  11   11  38  35   3  47
     11- ANKARAGÜCÜ                34   9  14   11  39  40  -1  41
     12- KASIMPAŞA                 34  10  11   13  50  53  -3  41
     13- GAZİANTEPSPOR             34   9  13   12  38  39  -1  40
     14- MANİSASPOR                34   8  13   13  27  34  -7  37
     15- SİVASSPOR                 34   8  10   16  42  59 -17  34
     16- DİYARBAKIRSPOR            34   6   9   19  28  54 -26  27
     17- DENİZLİSPOR               34   6   8   20  30  49 -19  26
     18- ANKARASPOR                34   0   0   34  0  102-102   0
    

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