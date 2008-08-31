Turkcell Süper Lig'de bugün

Kocaelispor 0 – Sivasspor 2

Turkcell Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kocaelispor - Sivasspor maçında gülen taraf konuk ekip oldu.

Sivasspor, maçın 64. dakikasında İbrahim Dağaşan ve 79. dakikada Mehmet Yıldız'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sivasspor geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakalayarak ligi 4. sırada bitirmişti.

İlk Yarı

1. dakikada Kemal'in pasında topla buluşan Jestroviç'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

6. dakikada kazanılan serbest vuruşu İbrahim kullandı. Bu topla ceza alanında buluşan Tum topu müsait pozisyonda auta attı.

10. dakikada gelişen Sivasspor atağında İbrahim'in pasıyla ceza alanının sağında buluşan Sergio yakın mesafeden topu auta gönderdi.

22. dakikada Sivasspor atağında Tum'un pasıyla buluşan Musa'nın yatarak vuruşunda top auta gitti.

27. dakikada ceza alanında topla buluşan Musa'nın ortasında İbrahim'in şutunda top yandan auta attı.

32. dakikada ceza alanına soldan giren Duşan pasında penaltı noktası üzerinde Jestroviç'in vuruşunda top üstten auta gitti.

41. dakikada Oliviera'nın pasında ceza alnının içerisinde topla buluşan İbrahim'in çektiği şutta, kaleci Serdar topu çeldi. Bu topla buluşan Mehmet Yıldız sert vurdu, Serdar bu kez topu kornere çeldi.

42. dakikada kornerden gelen topla arka direkte buluşan Mehmet Yıldız'ın şutunda kaleci Serdar topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0 - 0 sona erdi.

İkinci Yarı

50. dakikada Kemal'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topla buluşan Ufuk'un, kafa şutunda top az farkla auta attı.

64. dakikada, konuk ekip Sivasspor golü buldu. Ceza alanına giren İbrahim'in şutunda top kaleci Serdar'ın sağından filelere giti: 0-1.

79. dakikada ceza alanına soldan giren Balili'nin pasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yıldız'ın plase vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

90. dakikada Kemal'in serbest vuruşunu kaleci Petkovic topu çelerek taca gönderdi.

Karşılaşma konuk Sivasspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Serkan Gençerler, Aleks Taşçıoğlu

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Musa Büyük, Tutoric, Ufuk, Duşan, Partiçe (Dk . 74 Volkan), Kemal, Hamza (Dk. 80 Serkan), Serhat, Taner, Jestrovic (Dk. 57 Bülent)

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Da Silva, Murat Sözgelmez, Faruk, Sylla, Musa, İbrahim (Dk. 86 Sedat), Oliviera (Dk.66 Sezer), Mehmet Yıldız, Tum (Dk. 72 Balili)

Goller: Dk. 64 İbrahim, Dk. 79 Mehmet Yıldız

Sarı kartlar: Dk. 76 Volkan, Dk. 81 Bülent (Kocaelispor), Dk. İbrahim, Dk. 90 Da Silva (Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Musa (Kocaelispor)

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Ankaraspor 0 – Gaziantepspor 2

Turkcell Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşan Gaziantepspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sezonun 1. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Gaziantepspor, 37. dakikada Beto ve 81. dakikada Tabata'nın ayağından bulduğu gollerle Ankaraspor'u da yenmeyi başardı.

İlk Yarı

24.dakikada Mehmet Çakır'ın pasıyla hareketlenen De Nigris'in ceza alanı sağ çaprazından kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

29. dakikada Hürriyet'in ceza alanı önünden çektiği şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Murat Şahin kontrol etti.

30. dakikada Ankaraspor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet Yozgatlı'nın vuruşunda, meşin

yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında, ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Beto, düzgün bir vuruşla

meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

57. dakikada Tita'nın pasıyla buluşan De Nigris'in çapraz pozisyondan sert şutunda, top üstten auta gitti.

81. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Tabata, şık çalımların ardından zor pozisyonda topu kaleci Senecky'nin

yanından ağlara gönderdi: 2-0.

89. dakikada De Souza'nın sol taraftan yaptığı ortada, Tabata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Gaziantepspor 2-0 kazandı.

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Tolga Özkalfa, Hakan Atilla Gökbilgin, Uygar Bebek

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Risp, Batak, Eren, Mehmet Çakır, Özer, Hürriyet, Bilal (Dk. 69 Neca), Tita, De Nigris (Dk.73 Murat Tosun)

Gaziantepspor: Murat Şahin, Erkan, Deumi (Dk. 62 Bekir), Mehmet Polat, De Souza, Mehmet Yozgatlı (Dk. 83 Ahmet),

Murat Ceylan, Zurita, Erman (Dk. 62 Hakan), Tabata, Beto

Goller: Dk. 38 Beto, Dk. 81 Tabata (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Deumi (Gaziantepspor), Dk. 38 Özer, Dk. 90 Risp (Ankaraspor)