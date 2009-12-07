Turkcell Süper Lig'de 15. hafta görünümü

Turkcell Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlanırken, Kayserispor liderliğe yükseldi.

Haftaya lider olarak giren Fenerbahçe'nin yanısıra Beşiktaş ve son olarak da Galatasaray'ın puan yitirdikleri 15. haftada, ligin başarılı takımlarından Burasspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenen Kayserispor, puanını 31'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

15. haftanın son maçında sahasında istanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Galatasaray, Kewell'ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada, 90 4. dakikada Hasan Ali'nin ayağından gole engel olamadı ve haftayı hem 1 puanla kapattı, hem de liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta yapılan maçlardan sonra 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Haftaya lider olarak giren Fenerbahçe ise deplasmanda Eskişehirspor'a 2-1 yenilerek, 3 puanın yanısıra liderlik koltuğundan da oldu. Sarı-lacivertliler, haftayı 31 puan ve averajla 2. sırada tamamladı.

8 haftadır puan yitirmeyen Beşiktaş ise sahasında Diyarbarkırspor ile golsüz berabere kalarak, uzun bir aradan sonra puan kaybıyla tanıştı. Siyah-beyazlılar, haftayı 31 puan ve averajla 3. sırada kapadı.

Bu hafta fileler toplam 19 kez havalandı. Ligin 15. haftasında 4 maçta evsahibi takımlar kazanırken, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Gol krallığında ise 12 golle Kayserisporlu Makukula zirvede yer alırken, bu futbolcuyu 8 golle Gaziantepspor'dan Souza, 7'şer golle Galatasaray'dan Nonda, yine Galatasaraylı Kewell ve Trabzonspor'dan Colman, 6'şar golle de Gençlerbirliği'nden Kahe, Kasımpaşalı Moritz ve yine Gençlerbirliği'nden Mustafa Pektemek izliyor.

Ligde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

Gaziantepspor-Antalyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-2

Kayserispor-Bursaspor: 3-0

Gençlerbirliği-Denizlispor: 2-0

Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-1

Beşiktaş-Diyarbakırspor: 0-0

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Trabzonspor-Ankaragücü: 3-0

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P

-------------------------------------------------------------

1-KAYSERİSPOR 15 9 4 2 25 10 15 31

2-FENERBAHÇE 15 10 1 4 27 15 12 31

3-BEŞİKTAŞ 15 9 4 2 17 6 11 31

4-GALATASARAY 15 9 3 3 32 19 13 30

5-BURSASPOR 15 9 2 4 28 15 13 29

6-GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 4 4 22 15 7 25

7-TRABZONSPOR 15 7 3 5 29 20 9 24

8-ESKİŞEHİRSPOR 15 6 6 3 20 14 6 24

9-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 15 6 5 4 17 23 -6 23

10-ANTALYASPOR 15 6 3 6 20 17 3 21

11-GAZİANTEPSPOR 15 5 5 5 19 18 1 20

12-ANKARAGÜCÜ 15 4 5 6 18 19 -1 17

13-MANİSASPOR 15 4 5 6 14 15 -1 17

14-KASIMPAŞA 15 4 4 7 21 25 -4 16

15-DİYARBAKIRSPOR 15 4 4 7 15 23 -8 16

16-SİVASSPOR 15 3 2 10 16 26 -10 11

17-DENİZLİSPOR 15 1 4 10 10 25 -15 7

18-ANKARASPOR 15 0 0 15 0 45 -45 0

-16. HAFTA PROGRAMI-

Ligde 16. haftada Antalyaspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Ankaragücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Kayserispor, Diyarbakırspor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Gaziantepspor, Sivasspor-Eskişehirspor, Denizlispor-Trabzonspor ve Manisaspor-Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.

Not: Ankaraspor bir alt lige düşürüldüğü için Bursaspor, ligin 16. haftasında maç yapmadan 3 puanın sahibi olacak.