Turkcell Süper Lig perdelerini açıyor

T24 -

Unvanlarda Fenerbahçe

LİG TARİHİNDE...

Geride kalan 52 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 17'sinde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor.Lig tarihinde geride kalan 52 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var.Eski Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi.Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi.Süper Lig'de 53. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 52 sezonda 66 farklı takım mücadele etti.Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.Fenerbahçe, geride kalan 52 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 698 lig maçında 2 bin 865 puan toplayarak, Birinci Lig'in en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 698 maçta toplam 2 bin 856 puan elde etti.Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 776 puanla 3., Trabzonspor ise bin 939 puanla 4. sırada yer aldı.

-En çok şampiyon olan takımlar: Galatasaray ve Fenerbahçe (17)





-En çok lig ikincisi olan takım: Fenerbahçe (17)





-En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)





-En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)





-En farklı skorlu deplasman galibiyeti: 1992-1993 sezonunda Ankaragücü-Galatasaray (0-8)





-En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (1698)





-En az maç oynayan takım: Balıkesirspor ve Kırıkkalespor (30)





-En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (960)





-En az galibiyet alan takım: Kahramanmaraşspor (4)





-En çok yenilen takım: Ankaragücü (580)





-En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (477)





-En çok gol atan takım: Fenerbahçe (2969)





-En az gol atan takım: Balıkesirspor (18)





-En çok gol yiyen takım: Ankaragücü (1957)





-En az gol yiyen takım: Gençlerbirliği OFTAŞ Spor (36)





-En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)





-En uzun süre gol atan takımlar: 39 maç (Sarıyer, 1987-1988 sezonunda 26. haftasından, 1988-1989 sezonunun 28. haftasına kadar. Galatasaray, 1997-1998 sezonunun 2. haftasından, 1998-1999 sezonunun 6. haftasına kadar)





-En uzun süre gol yemeyen takımlar: 12 maç (Fenerbahçe, 1967-1968 sezonunda 15-26. haftalar arasında. Trabzonspor, 1978-1979 sezonunda 5-16. haftalar arasında)





-En çok ''Gol Kralı'' çıkaran takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (14)





-En çok ''Gol Kralı'' olan futbolcu: Metin Oktay (6)





-İlk yabancı ''Gol Kralı'': 1983-1984 sezonunda Galatasaray'da oynayan Yugoslav Tarık Hosiç (16 Gol)





-Toplamda en çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249)





-En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)





-En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç)





-En iyi performans: 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle Fenerbahçe.





-En kötü performans: 1996-1997 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 27 yenilgiyle Zeytinburnuspor.





-En çok seyircili maç: 2003-2004 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı. (70 bin 125 kişi)





-En çok gol atılan hafta: 1995-1996 sezonunda 8., 1997-1998 sezonunda 30. haftalar (43 gol)

-En az gol atılan hafta: 1981-1982 sezonu 29. hafta (4 gol)





-Üst üste en çok kazanan takım: Beşiktaş (13 hafta, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalar arası)





-En uzun süre yenilen takım: 1996-1997 sezonunda Zeytinburnuspor (10 maç, 25-34. haftalar arası)





-En uzun süre deplasmanda maç kazanan takım: 2002-2003 sezonunda 9 maçla Galatasaray.





-En çok takımı yer alan il: İstanbul (17)





-En uzun süre kazanamayan takım: Adana Demirspor (29 hafta, 1994-1995 sezonunda 6-34. haftalar arası)





-En çok gol atılan sezon: 1987-1988 (1032 Gol)





-En az gol atılan sezon: 1973-1974 (405 Gol)





-Gol ortalaması en yüksek sezon: 2000-2001 (Maç başına 3.32 gol)





-Gol ortalaması en düşük sezon: 1973-1974 (Maç başına 1.69 gol)





-En çok şampiyonluk gören teknik adam: Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim (4)





-En uzun süre çalışan yabancı teknik direktör: Yugoslav Abdullah Gegiç (Çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl)





-Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6.5 sezon)





-En uzun süre deplasmanda yenilmeyen takım: Galatasaray (40 maç, 1997-1998 sezonunun 19. haftasından, 1999-2000 sezonunun 31. haftasına kadar)





-En çok şampiyonluk gören futbolcular: Galatasaraylı Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve Hakan Şükür (8)





-Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.





-Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.





-En çok yenilen şampiyon: 1980-1981 sezonunda 7 yenilgiyle Trabzonspor.





-En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.





-En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6)





-En çok puanla şampiyon olan takım: 1988-1989 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe.



