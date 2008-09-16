Turkcell Süper Lig Panorama

FUTBOLCU - RİGOBERT SONG (TRABZONSPOR) : Galatasaray'da oynadığı başarılı futbolla yıldızlaşan; ancak ilerlemiş yaşı nedeniyle çoğu kez eleştirilen Song, yeni takımı Trabzonspor'a çabuk adapte oldu. Beşiktaş'ın forvet ayakları karşısında takımının defansif anlamda ayakta durmasını sağlayan Kamerunlu futbolcu, hatasız bir oyun ortaya koydu.





TAKIM - HACETTEPE: Takımın adı kim bilir kaçıncı kez değişti; ancak değişmeyen tek şey futbolun doğrularını yapması oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul takımlarına karşı çarpıcı sonuçlar almaya namzet olduğunu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek gösterdi.





TEKNİK DiREKTöR - BÜLENT UYGUN: Yalnızca Bursaspor maçını kazanmakla kalmadı Sivaspor, hem liderliği ele geçirdi, hem iyi futbolunu sürdürdü hem de geçen yılın bir tesadüf olmadığını ispat etti. Tabii ki bütün bu olumlu işlerin temelinde yatan isim takımın hocası Bülent Uygun. Başarılı iç saha taktikleri işlemeye devam etti böylece.







TOPLU SONUÇLAR VE GOLLER

Gençlerbirliği-Eskişehirspor: 3-1

Goller: Dk. 7 ve Dk. 61 Mustafa, Dk. 39 Erkan / Dk. 83 Özgür

Gaziantepspor-Ankaragücü: 2-2

Goller: Dk. 14 Mehmet Yozgatlı, Dk. 75 İvan / Dk. 50 İglesias, Dk. 90 Chaabani

Sivasspor-Bursaspor: 3-1

Goller: Dk. 4 Mehmet Yıldız, Dk. 12 Musa, Dk. 43 Herve Tum / Dk. 15 Gökhan Güleç

İstanbul Bş. Bld.-Ankaraspor: 1-2

Goller: Dk. 48 Ediz (k.k) / Dk. 67 Mehmet (pen.), Dk. 90 Murat

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

Hacettepe-Fenerbahçe: 2-1

Goller: Dk. 20 Alex / Dk. 44 İbrahim, Dk. 60 Can Arat (k.k.)

Konyaspor-Denizlispor: 1-1

Goller: Dk.52 Da Silva / Dk. 82 Tomas

Kayserispor-Kocaelispor: 1-0

Gol: Dk. 65 Eren

Galatasaray-Antalyaspor: 1-1

Goller: Dk. 11 Nonda / Dk. 32 Ngwenya





4. HAFTANIN PROGRAMI

17 Eylül Çarşamba (Şampiyonlar Ligi)

Porto-Fenerbahçe 21.45

18 Eylül Perşembe (UEFA Kupası)

Beşiktaş-Metalist Kharkiv 20.30

Bellinzona-Galatasaray 21.00

Kayserispor-PSG 21.00

19 Eylül Cuma: Denizlispor-Trabzonspor: 20.00.

20 Eylül Cumartesi: Ankaragücü-Büyükşehir Bld., Eskişehirspor-Sivasspor (20.00). Fenerbahçe-Gençlerbirliği 21.00.

21 Eylül Pazar: Kocaelispor-Galatasaray (19.00), Ankaraspor-Hacettepe, Antalyaspor-Konyaspor, Bursaspor-Kayserispor (20.00). Beşiktaş-Gaziantepspor 21.45.







GOL KRALLIĞI

Bobo (Beşiktaş) - 2

Delgado (Beşiktaş) - 2

Selçuk (Trabzonspor) - 2

Tabata (Gaziantepspor) - 2

Fatih Yiğen (Denizlispor) - 2

D. Roberts (Denizlispor) - 2

Sercan (Bursaspor) - 2

Gökhan Güleç (Bursaspor) - 2

İbrahim Şahin (Hacettepe) - 2

Mehmet Yıldız (Sivasspor) - 2

Iglesias (Ankaragücü) - 2

Mustafa (Gençlerbirliği) - 2





HAFTANIN HAKEMİ - HALİS ÖZKAHYA

Haftanın en kritik karşılaşması hiç şüphesiz Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynandı. Beklentileri karşılamaktan uzak kalan maç boyunca en çok göze batan isim karşılaşmanın orta hakemi Halis Özkahya oldu. Çünkü böylesi zor bir maçta son derece başarılı bir yönetim gösterdi ve ilerleyen süreç için umut ışığı yaktı.





HAFTANIN OLAYI - FENERBAHÇE LİGİ UNUTTU

Avrupa'da başarılı maçlar çıkaran Fenerbahçe aynı tabloyu bir türlü Süper Lig'e yansıtamıyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da dahil son 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti. Fenerbahçe ve bu 4 maç da deplasmanda. Önemli bir kesimin görüşüne göre Real Betis'e tranfer olan orta sahanın dinamosu Mehmet Aurelio'nun yokluğu Fenerbahçe'nin başını ağrıtacaktı -ki şu ana kadar gidişat aynen öyle.





HAFTANIN RAKAMI - 4

Gaziantepspor-Ankaragücü maçının son 4 dakikasında 4 kırmızı kart birden çıkarken maçta atılan gol sayısı da 4'tü. Ligde şampiyonluk yaşamış olan 4 takım da haftayı galip gelemeden kapatırken Fenerbahçe ligde art arda 4. deplasmanından da mağlup ayrıldı. Zirvede yer alan 7 puanlı 4 takım içinde liderliği averajı +4 olan Sivasspor kaptı. Ligdeki 4 maç berabere biterken 4 maçı da ev sahipleri kazandı.





HAFTANIN İNCİLERİ

Fatih Terim, mübarek günde küfürlerle karşıma çıktı. Hani o Hıncal Uluç'un söylemlerinden sonra Emre Belözoğlu'nun annesi kalp krizi geçirdi diye Uluç'u mahkemeye verdiren Terim, 96 yaşındaki anama ve de yedi sülaleme küfretti! Bıyığımdan girdi, ahfadımın alayını bireysel gücüyle namus-u perişan etti! Ve telefonu kapattı! Hem gizli telefondan aradı hem de küfredip telefonu yüzüme kapattı. Osman Tanburacı (Spor yorumcusu)

Bu konuda bir adım geri atmam. O konunun evveliyatı var. İş zaten mahkemeye gitti. Söyledikleri eksiktir. Umut ederim, onu da söyler. Bu kişisel bir mevzu. Aslında ona iyilik de yaptım. Kimse ne okuyordu ne de izliyordu. Benim sayemde tanınmış oldu. Fatih Terim (Milli Takım Teknik Direktörü)

Antrenmanlar ve maçlar nedeniyle günde beş vakit namaz kılamıyorum. İşimden fırsat buldukça ibadetimi yapıyorum. Ailem de bunu anlayışla karşılıyor. Serdar Taşçı (Stuttgart'lı Türk futbolcu )

Fenerbahçe'de ikinci Volkan'a güvenebilirsin belki ama birinci Volkan'a güvenemezsin. İnsan üç günde bir aynı hatayı yapar mı? Mehmet Demirkol (Spor Yorumcusu)