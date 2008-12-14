Turkcell Süper Lig Panorama

LİGDE GÖRÜNÜM



LİGDE 15. HAFTADA NELER OLMUŞTU



Sivasspor, sahasında konuk ettiği Hacettepespor’u son dakikalarda bulduğu golle yenme başarısı gösterdi ve 84 gün sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ankara serüveniyle birlikte şaha kalkan Galatasaray, bu hafta Gençlerbirliği’nin konuğuydu ve Baros-Lincoln A.Ş.’nin katkılarıyla sahadan galibiyetle ayrılmakta zorlanmadı.Avrupa macerasını erken kapatan Fenerbahçe ise sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u yenerek artık tamamen lige döndüğü gösterdi. Liderle arasındaki puan farkını 2’ye indiren sarı-lacivertli takım, kötü başladığı sezonun ilk yarısını lider kapatmanın hesaplarını yapmaya başladı bile.Beşiktaş, haftalardır üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak için çıktığı Ankaragücü maçında sayısız gol fırsatı yakalamasına karşın sadece bir gol bularak galibiyete ulaştı. Uzun bir aradan sonra galip gelerek nefes alan Kartal, zirveden sadece 3 puan uzakta.Diğer bir iddialı ekip Ankaraspor ise, geçen hafta İnönü’de çıkarttığı 3 puanın tesadüf olmadığını ispatladı. Sahasında Denizlispor’u ağırlayan başkent ekibi, 2 golle 3 puana ulaştı ve haftayı kayıpsız kapatan takımlar kervanına katıldı.Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Hacettepe'yi 2-1 yenen Sivasspor, 31 puan ve averajla liderliğe yükseldi.Lider Sivasspor, rakibi karşısında Tum'un attığı gollerle 3 puana ulaşırken, Hacettepe'nin tek golü ise penaltıdan Brezilyalı oyuncu Sandro'dan geldi.Haftaya lider giren Trabzonspor ise Bursaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Bordo-mavililer, Gökhan Güleç'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Umut ile eşitliği sağlamasına karşın, Sercan'ın uzatma dakikalarında kaydettiği golle sahadan yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor, 31 puan ve averajla Sivasspor'un ardından 2. sırada yer aldı.Ligde iyi bir grafik yakalayan Galatasaray, son 3 haftada başkent ekipleriyle yaptığı maçlardan 9 puan toplamayı başardı. Sarı-kırmızılar son maçında deplasmanda Burhan'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, Gençlerbirliği'ni Lincoln, Baros ve Arda'nın golleriyle 3-1 yenerek, 30 puanla 3. sıradaki yerini korudu.Turkcell Süper Lig'de bir türlü istenilen başarıyı yakalamayan Beşiktaş, kendi sahasında, kulüp içerisindeki karışıklığı bir türlü durulmayan Ankaragücü'nü Holosko'nun attığı golle 1-0 yendi. Puanını 28'e yükselten siyah-beyazlıların geçen haftaki yeri değişmedi ve altıncılıkta kaldı.Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elenerek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, İstanbul'da Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini, Güiza ve Lugano'nun attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanı 29'a yükseltirken, ligin ilk devresinin bitimine bir hafta kala averajla puan cetvelinin 4. basamağında kaldı.Turkcell Süper Lig'in 15. haftası genel olarak zirveye oynayan takımlarla alt sıralardaki takımların karşılaştığı bir hafta olurken, şampiyonluk mücadelesi veren ekipler, rakipleri karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.Toplam 24 golün atıldığı ligin 15. haftasında 6 maçı ev sahibi takım, 2 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 mücadele ise golsüz berabere tamamlandı.Gol krallığı yarışında, Sivassporlu Mehmet Yıldız ve Galatasaraylı Milan Baros 11 golle ilk sırada yer aldı. Bu futbolcuları, 7'şer golle Beşiktaş'tan Nobre, Galatasaray'dan Lincoln, Ankaraspor'dan Mehmet Çakır, Bursaspor'dan Sercan, Gaziantepspor'dan Tabata ve Kocaelispor'da Taner izledi.