Turkcell Süper lig gollü başladı

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu, geçen yıla oranla daha gollü maçlara sahne olurken, ilk haftada 2,55 gol ortalamasına ulaşıldı.



Ligde geçen yılın ilk haftasında, Trabzonspor-Sivasspor maçı tatil edilirken, 8 maçta 19 gol kaydedildi. Bu sezon ise 9 maçta taraftarlar 23 kez gol sevinci yaşadı. 2007-2008 sezonunda sadece bir maç golsüz sona ererken, bu yıl ise 2 mücadeleden gol sesi çıkmadı.



2007-2008 sezonunun şampiyonu Galatasaray, geçen yıl olduğu gibi bu sene de en farklı skora imza attı. Geride kalan sezonda ilk hafta karşılaşmasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen sarı-kırmızılılar, yeni sezonda ise çok zorlandıkları mücadelede 10 kişi kalan Denizlispor'u yine kendi evinde 4-1 ile geçmeyi başardı.



Galatasaray-Denizlispor, Antalyaspor-Beşiktaş ve Konyaspor-Ankaragücü karşılaşmaları toplamda atılan 5'er golle en gollü maçlara sahne oldu.



Geçen sezon gollü sona eren maçlarda, 4 takım birinci haftada gol atma başarısı gösteremezken, bu yıl ise sadece 2 takım aynı kaderi paylaştı. Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor biten sezonda, yine Fenerbahçe ile Ankaraspor ise yeni başlayan sezonda rakip ağları havalandıramayan ekipler arasında yer aldı.



Her iki sezonda da deplasman takımları 2'şer galibiyet elde etti. Geçen yıl 5 maçı evsahibi kazanırken, sadece bir maç berabere sonuçlandı. Bu sezonun ilk hafta mücadelelerinde 4 karşılaşmadan evsahibi takımlar üstün ayrılırken, 3 maç ise beraberliklerle sona erdi.

