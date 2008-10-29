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Turkcell, sponsorluktan neden çekildi?

Mustafa filmine 350 bin euro vererek sponsor olmayı önce kabul eden Turkcell, sonra neden vazgeçti?

29 Ekim 2008 02:00

Can Dündar'ın yazıp yönettiği Mustafa filmiyle ilgili bir sponsorluk skandalı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Vatan gazetesinden Ercan İnan'ın haberine göre Turkcell, Mustafa filmine 350 bin euro vererek sponsor olmayı önce kabul etti, sonra aniden sponsorluktan vazgeçti. İddiaya göre sponsorluktan vazgeçmesinin nedeni ise şöyle:

Turkcell yönetimi "bizim her kesimden müşterimiz var, bu filme sponsor olursak bir kesimi karşımıza alabiliriz" dedi.

Bu iddia üzerine ortalık karıştı. Can Dündar ve Turkcell yönetiminden bir açıklama gelmezken okurlar, bu olaya büyük tepki gösterdiler.

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