Turkcell, Milli Piyango özelleştirme ihalesinde

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ve Tepe Grubu'nun işbirliği yaparak, şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik başvurusunda bulunduğu bildirildi.



Turkcell'in İMKB'ye yaptığı yazılı açıklamada, şirketin yüzde 100 iştiraklerinden Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. vasıtasıyla tamamına iştirak edilen Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş'nin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde karşılığı nakit olmak üzere, planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan ''Şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesi''ne ön yeterlilik başvurusunda bulunduğu duyuruldu.



Açıklamada, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ile Tepe Grubu'nun, anılan ihale kapsamında işbirliği içerisinde hareket etmek üzere 14 Şubat 2009 tarihinde bir ön anlaşma imzaladığı belirtildi.



