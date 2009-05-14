Turkcell krizde bile kâr etti

İletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, yılın ilk çeyreğinde 563 milyon lira net kar elde etti.



Turkcell'in 2009 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları, Turkcell'in Tepebaşı'ndaki merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Toplantıda verilen bilgiye göre, Turkcell konsolide gelirlerini yüzde 12,3 oranında artırarak 2 milyar 103 milyon liraya çıkardı. Turkcell'in katma değerli servislerden elde ettiği gelirleri de yüzde 26 arttı.



Turkcell yılın ilk çeyreğinde 563 milyon lira net kar elde etti.



2009'un birinci çeyreğinde tamamına yakını ön ödemeli olan yaklaşık 600 bin abone kaybeden Turkcell, aynı çeyrekte faturalı abone sayısını 329 bin kişi artırdı.



Abone başı aylık ortalama geliri önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 artarak 17,1 lira olarak gerçekleşirken, abone başı aylık kullanım dakikası ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 46 oranında artış göstererek 107,1 dakikayayükseldi.



Turkcell, geçen yıla göre yüzde 69 artışla 1 milyar 98 milyon lira tutarında nakit temettü dağıtma kararı aldı.

