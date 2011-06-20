-TURKCELL KREDİ KARTLARINI CEP TELEFONUYLA BULUŞTURDU İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Turkcell Teknoloji, tek bir SIM karta birden fazla kredi kartı uygulamasının yüklenebilmesini sağlayacak teknolojik altyapı geliştirdi. Turkcell'den yapılan açıklamada, NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojileri konusunda Türkiye ve dünyadaki potansiyeli yıllar öncesinden fark eden Turkcell Teknoloji'nin, başta Turkcell olmak üzere tüm finansal ve ticari kuruluşların, yerel yönetimlerin ve kamunun kullanabileceği bir teknolojik altyapı geliştirdiği belirtildi. Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı, üretilen NFC Gateway (Yakın Alan İletişimleri Geçidi) çözümü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: ''Tüm dünya, mobil ödeme uygulamalarını hayata geçirmek için kredi kartını telefonla birleştirmenin yollarını aradı. İlk uygulamalarda kredi kartı bilgileri telefonların kendi üzerinde veya hafıza kartları üzerinde tutulmaya çalışılsa da bu çözümlerin hiçbiri standart haline dönüşemedi ve güvenliği hep sorgulandı. Yazılım mühendislerimiz bu noktada devreye girerek yine dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve tek bir SIM karta güvenli bir şekilde birden fazla kredi kartı uygulamasının yüklenebilmesini sağladı. Böylece sadece cep telefonu taşıyarak her türlü kredi kartı ödemesi yapılabilir hale getirildi.'' Turkcell Teknoloji'nin SIM kartlar üzerindeki uzmanlığının bu çözümün üretilmesindeki önemine değinen İncedayı, ''Bilindiği gibi tüm SIM kartları parmak izi gibi kişiye özeldir. SIM kartları, kullanıcı bilgilerini, gönderilen mesaj ve konuşmaları şifreleyerek kullanıcıyla dış dünya arasında bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Turkcell Teknoloji olarak, birden fazla bankanın kredi kartı bilgilerini aynı SIM kart üstünde güvenli ve şifreli bir alana yerleştirerek hem bu bilgilerin daima kullanıcıların yanı başında olmasını hem de cep telefonu numarasıyla eşleşmesini sağladık'' ifadesini kullundı. -KREDİ KARTI BİLGİLERİ GSM OPERATÖRÜ TARAFINDAN GÖRÜLEMİYOR- Açıklamada verilen bilgiye göre, Turkcell Teknoloji'nin geliştirdiği sistem sayesinde kredi kartı bilgileri, SIM kartın sahibi GSM operatörü tarafından dahi görülemiyor, sadece alışveriş sonrasında banka tarafından onaylanabiliyor. SIM kartlar, kredi kartının üstündeki minik çiplerin işlevini üstleniyor. Söz konusu altyapı ayrıca tüm plastik kartların ve akıllı çipler üzerinden verilen bilet, kupon, taşımacılık, kimlik, güvenli erişim fonksiyonlarının, e-kent ve e-devlet uygulamalarının SIM kart üzerinden güvenli bir şekilde verilmesine olanak sağlıyor.