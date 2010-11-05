Türkcell karını yüzde 11.7 artırdı

T24 - Yılın üçüncü çeyreğinde net kârını yüzde 11.7 artıran Turkcell’in CEO’su Süreyya Ciliv, 2011 için daha fazla büyüme vaat etti. Ciliv, arabağlantı ücretlerindeki düşüşten kaynaklanan baz etkisinin kaybolmasının bunda etkili olacağını söyledi.

Cep telefonu operatörü Turkcell 2010 yılının üçüncü çeyreğinde (temmuz-ağustos-eylül) net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artırırken, gelir tarafında 2.32 milyar seviyesini yakaladı.

Türkiye cep pazarında Vodafone ve Avea’nın agresif çıkışları sonrası artan rekabetin ardından düşen dakika fiyatları, yükselen maliyetlere karşılık 2010’un üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Turkcell’in CEO’su Süreyya Ciliv, büyüme odaklı stratejiye devam sinyali verdi.



Ses fiyatı yüzde 33 düştü

Ciliv, dördüncü çeyrekte atacakları adımlarla güçlü sonuçları 2011 yılında da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Reuters haber ajansı ile söyleşisinde de Ciliv, “2011 yılı gelirlerin büyümesi açısından 2010’dan daha iyi bir yıl olacaktır. 2011’in birinci çeyreğinden sonra tekrar büyüme dönemine geçiyor olacağız, çünkü 1 Nisan (arabağlantı ücretlerinin düşürülmesi ve azami fiyat) kararlarının etkisi bitmiş oluyor” dedi ve baz etkisinin ortadan kalkacağına işaret etti.

Ciliv elde edilen güçlü sonuçların arkasında ucuz fiyatlı tarifelerin olduğunu söyledi. Ses fiyatlarında bir yıl öncesine göre yüzde 33 düşüş var. Mobil internet kullanımı ise yüzde 343 yükseldi. Turkcell olarak abone kaybına tahammüllerinin olmadığını kısa dönemli kâr peşinde koşmadıklarını belirten Ciliv, stratejinin uzun dönemli kâr üzerine kurulduğunu kaydetti.

Turkcell’in bu çeyrekte yakaladığı 557 milyon liralık net kar rakamı geçen yılın dönemine göre yüzde 11.7’lik çıkışa işaret ediyor. Şirket ilgili dönemde firmaların kârlılığında önemli bir gösterge olan FAVÖK (faiz amortisman vergi öncesi kâr) marjında da yükselişe imza attı.



33.9 milyon abonesi var



Turkcell numara taşıma sonrası bir yıl öncesine göre toplam abonede yüzde 5.8’lik düşüş yaşarken (33.9 milyon abone), gelir açısından daha değerli olan faturalı abonedeki çıkışla bu kayıpların bilançoya olumsuz etkisini azalttı. Şirket bir yıl öncesime göre faturalı abone sayısını 800 bin kişi artırdı.

Turkcell’in açıkladığı sonuçlarda rekabet sonrası tarifelerde ciddi dakika artırımına gidildiği bunun sonucunda da abone başına ortalama dakika kullanım rakamının 148’den 197 dakikaya kadar çıktığı görülüyor. Bu dönemde abone başına gelir ise 19.7 liradan 20.4 liraya yülselmiş durumda.

Ortakların sorunları sonucu etkilemedi

Turkcell’de son aylarda üç ortak (Çukurova grubu, İskandinav TeliaSonera, Rus Alfa) arasında yaşanan yönetimi kapma savaşı döneminde şirketin 3. çeyrek sonuçları merakla bekleniyordu. Turkcell’in operasyon tarafında son dönemde İskandinav ortakların etkisi hissedilmeye başlamıştı. Ama son yönetim kurulunda İskandinav-Rus işbirliği istediğini alamayınca (çoğunluk) mevcut yönetim korundu, bu yüzden operasyonda büyük değişim öngörülmüyor. Bu durumun şirketin 4. çeyrek sonuçlarına olumlu etki yapması bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Ciliv, yönetim kurulunun kendisi ve tüm yönetim takımı üzerinde denetim mekanizması olduğunu, ortaklar arasındaki gelişmelerin ayrı bir konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

