Turkcell’de yüzde 37 hissesi olan TeliaSonera’nın Başkanı ve CEO’su Lars Nyberg, İsveç’in Stockholm kentindeki şirket merkezinde Milliyet’in sorularını yanıtladı. Nyberg, Rus Alfa grubu, Karamehmet ve TeliaSonera arasındaki tüm davalarının çözülmesi durumunda şirketin iyi noktalara taşınacağını söyledi.Hisseleri kontrol eden 3 büyük ortak birbiriyle savaşırken Turkcell oldukça başarılı oldu. Mehmet Bey, Mikhail Friedman’la. Friedman, bizimle. Biz, Mehmet Bey ile karşılıklı dava süreçleri yaşadık, yaşıyoruz. TeliaSonera olarak Mikhail Friedman’la anlaştık. Karşılıklı olarak davalardan vazgeçtik. Ama onların ve bizim Mehmet Bey ile davalarımız sürüyor. Bir şekilde 3 ortak arasındaki tüm problemlerin çözüldüğünü düşünürsek bu Turkcell için çok iyi olacak. Böyle bir durumda davalara değil işe odaklanırız. ‘Turkcell’i iyi noktalara nasıl taşırız’ bunun için çalışırız.Evet böyle bir cezadan haberdarız. Biz bu işin içinde değiliz, çok bilgimiz yok. Ama Mehmet Emin Karamehmet 11 yılla cezalandırıldı, Turkcell’in Başkanı. Türkiye’den yurtdışına seyahat yasağı kondu. Bu önemli bir problemdi. Başkanlıkta olmaması bizce çok iyi bir karar. Seyahat edebilen bir başkana ihtiyacımız var.Turkcell “kâr uyarısı” veriyor bu yüzden aldığı sonuçlardan memnun olmamız mümkün değil. Yönetim kurulunda yer alan diğer ortaklar da aynı görüşte. Mutlu değiliz bu durumdan. Yönetim kurulu üyeleri bu problemi çözmek için görüşecek.Gerek TeliaSonera gerekse Alfa açısından sahiplik oranlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. Bu hisselerle devam edeceğiz. Yönetim konusunda ise, şirketin CEO’su (Süreyya Ciliv) 90 günde bir kendini yeniden onaylatmak zorunda. 90 günde taahhütlerini yerine getirmez ise belki de 180 gün, bu değişiklik anlamına gelir. Önemli olan yönetimin performansı. Tabii ki bu durum her CEO için geçerli. Genel olarak bakıldığında Turkcell çok değerli şirket. Turkcell bir Türk şirketi ve Türk kalmalı. Türk yöneticiler operasyonda olmalı. Önemli olan ‘şirket nasıl yönetiliyor?’, ‘Turkcell için iyi olan ne?’ sorularının yanıtı. Burada da hissedarlar için değer yaratmak önemli. Bunun yanı sıra Eurasia bölgesinde Turkcell’le ortak yönettiğimiz Fintur adlı şirketimiz var. Fintur’un çoğunluk hissesi bizim elimizde. Kalan hisseleri de Turkcell’den almak istiyoruz.Bu işbirliğini Türkiye ve Rusya’da iş yapacak bir model olarak görüyoruz. Türkiye’de Turkcell, Rusya’da Megafon işbirliği yaptığımız şirketler. Megafon’un ortakları arasında iki Rus oligark var. Alisher Osmanov ve Mikhail Friedman. Megafon’daki problemleri birlikte masaya yatırdık ve çözdük. Turkcell’de de Altimo tarafıyla anlaştık. Aslında her iki taraftaki problemi de Mikhail Friedman çözdü. Bu bizim için önemli avantaj.Sonuç olarak Turkcell’i ve Megafon’u birlikte yönetmeyi planlıyoruz. Her iki şirkette de bağımsız yönetim kurulu istiyoruz. Ortaklardan hiç kimse güç istemiyor. Bağımsız yönetim istiyoruz. Bunun için Turkcell’de bağımsız olarak Colin Williams başkan olarak atandı. Bize göre bu model iyi çalışır. Biz hiçbir şirkette ona, buna avantaj olsun istemiyoruz. Adil bir pazar ve ortaklık yapısı istiyoruz.Bize hisseleri satmaları uzun dönemde mümkün ama kısa dönemde böyle bir beklentimiz yok. Bizim hedefimiz Turkcell’i birlikte yönetip, burada başarıyı yakalamak.Altimo ile anlaşmayı duyurduk ve yapılandan çok mutluyuz. Ama burada önemli olan işi bitirmek. İşi bitirmedikten sonra sonuçta bu anlaşma sadece bir kâğıt. 2 yıllık bir süre belirledik. Bu süre içinde tüm detayları sonlandırıp anlaşmayı planlıyoruz. Kısa sürmesini beklemiyoruz çünkü altyapısı sağlam bir işbirliği yapıyoruz. Aslında ne yapılacağı belli, tüm detaylarıyla. Biz birlikte iyi iş çıkardık. Ne istiyoruz? Turkcell’in yönetimine birlikte hâkim olmak, yönetmek istiyoruz.Cep telefonu operatörü Turkcell geçen yıl gelirlerini yüzde 1 artırarak 8.9 milyar liraya çıkardığını açıkladı. Şirketin 2009 yılı dördüncü çeyrek net kârı yüzde 45 azalarak 253 milyon lira olurken, yıl toplamında net kâr yüzde 25.9 düşüşle 1.7 milyar lira oldu. Şirket bu yıl yüzde 10 olan gelirdeki büyüme tahminini arabağlantı ücretlerinde yaşanan indirim nedeniyle aşağı çekeceğini duyururken, yurtdışındaki yatırım fırsatlarını ciddi şekilde değerlendireceğini duyurdu.Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, 2009’da kriz döneminde grup gelirlerinin yüzde 1 arttırmayı ve Türkiye’de faturalı abone bazını da 1.9 milyonluk net kazanımla büyütmeyi başardıklarını açıkladı.Süreyya Ciliv, şirketin Türkiye’nin yanı sıra faaliyet gösterdiği yurtdışındaki iştirakleriyle 62.7 milyon aboneye ulaştığını bildirdi.