Turkcell, iPhone 4'ü satışa sundu

T24- Turkcell, iPhone 4'ün 16 ve 32 GB'lık modellerini satışa sundu,





Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, satışa başlanmasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, iPhone 4'ün geliştirilmiş daha yüksek ekran teknolojisi, daha gelişmiş flaşlı kamerası, yüksek çözünürlüklü video kaydetme ve izleme olanakları gibi birçok özelliği bulunduğunu belirtti.



iPhone kullanıcıları için içindeki uygulamaların da önemli olduğunu vurgulayan Sevilengül, iPhone'un, bu seferki yazılımında birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırarak çok daha yüksek performans ve iyi kullanıcı tecrübesi sağladığını söyledi.



Sevilengül, ''Bugüne kadar 300 binden fazla iPhone'u Turkcell müşterilerine ulaştırdık. iPhone 4'ün en çok Turkcell müşterileri tarafından tercih edileceğini düşünüyoruz. iPhone satışları, beklediğimizden daha iyi gidiyor. iPhone 3 ve 4 için planlarımızı ayrı ayrı yapıyoruz. Şu ana kadar satışlar çok iyi gitti. Bundan sonra da iyi gitmesini bekliyoruz'' dedi.



iPhone 4'e Turkcell müşterilerinin 95 liradan başlayan ödemelerle kontratlı olarak sahip olabileceklerini ifade eden Sevilengül, ayrıca büyük ve orta paketlerle satın alan müşterilerin Turkcell Platinum'a üye olacaklarını, birçok özel ağırlama ve özel organizasyonlar düzenleyen söz konusu program kapsamında en son teknoloji satın alınırken indirimlerden faydalanacaklarını anlattı.



ipad'in satış takvime belli değil

Burak Sevilengül, iPad'in satışıyla ilgili ise ''iPad'i şu anda çeşitli şekillerde kullanan müşterilerimiz, yine aslında en iyi deneyimi sağlamak için bizim tarafımızdan geliştirilen micro sim kartlar ve data paketlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla Turkcell'in sunduğu yüksek hızlı internet tecrübesini bugünden birçok müşterimiz yaşıyor. Ancak şu anda resmi olarak satışa sunulmasıyla ilgili elimizde bir tarih yok'' diye konuştu.



Bu arada, Turkcell'den ilk iPhone 4 model cep telefonunu alan kişinin Nuray Gürvardar olduğu bildirildi. Gürvardar'ın, arkadaşları ile Türkiye'ye gelen ilk resmi iPhone 4'ü almak için iddiaya girdiği, iPhone 4'ün ilk olarak bugünün ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndaki Turkcell İletişim Merkezinde (TİM) satılacağını öğrenince buraya gelerek satın aldığı bildirildi.



