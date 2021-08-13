Turkcell'in net kârı ikinci çeyrekte 1.1 milyar liraya yükseldi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ikinci çeyrekte net karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin 21. yıldönümü nedeniyle burada düzenlenen gong töreninin ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıda konuşan Erkan, planlarını ve stratejilerini uzun vadeli yaptıklarını, uzun vadeli stratejilere ulaşmak için kısa vadeli hedeflerin de tutturulması gerektiğini söyledi.

Bu durumun birtakım finansal sorumluluklar gerektirdiğini kaydeden Erkan, Turkcel'in ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23,5 artırdığını ve 8,5 milyar liraya yükselttiği bildirdi.

Erkan, "Yani çok güçlü ve kuvvetli büyüme. İlk yarıda baktığımız zaman da yüzde 20,6 gibi yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 21'e yakın bir büyümeyle kapatıyoruz. Oldukça kuvvetli. Karlılık tarafında yüzde 22,7 büyüyoruz, 3,5 milyar lira. Net karımız yüzde 31 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi." diye konuştu.

Erkan, şirketin FAVÖK'ünün yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Dijital servislerin tekil gelirlerinde yüzde 32 artış

BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in dijital servislerinin tekil gelirlerinin, büyüyen müşteri bazı sayesinde yüzde 32 artarak 404 milyon liraya yükseldiğini dile getiren Erkan, lifebox'ın yeni bir kilometre taşını aşarak 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıyı ulaştığını bildirdi.

Erkan, TV+ platformunun yeni abone kazanımlarıyla Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaştığını kaydederek, BiP'in artan bilinirliğiyle yurt içi ve yurt dışında yaygınlaşarak toplam 82 milyon üzerinde indirme sayısına eriştiğini söyledi.

Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki aktif kullanıcı sayısının 5,5 milyona ulaştığını, mobil ödeme hacminin ise yıllık bazda 2020'nin aynı döneminin neredeyse 2 katına ulaşarak 418 milyon lira olduğunu anlatan Erkan, Paycell Card üzerinden yapılan işlemlerin 4 katına çıktığını, Paycell gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 78 büyüdüğünü vurguladı.

Erkan, Dijital İş Servisleri'nin gelirinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 22 artarak 618 milyon TL olduğunu belirterek, Dijital İş Servisleri'nin bugüne kadar 1.792 adet projeyi hayata geçirdiğini, ikinci çeyrekte sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değerinin 917 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2021 için büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

Turkcell Genel Müdürü Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda 2021 için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK'ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettik." şeklinde konuştu.