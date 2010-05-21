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Ekonomi

Turkcell hisseleri yeniden satışta

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin hisse senetlerinin İMKB'de geçici olarak kapatıldı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin geçici olarak kapatılan işlem sırası tekrar açıldı.


Turkcell ile ilgili olarak Çukurova Holding A.Ş. adına vekaleten Av. Yalın Akmenek'den gelen yazının duyurulmasının ardından Turkcell hisse senetlerinin sırası yeniden işleme açıldı.


Seansın tamamlanmasına yaklaşık 1 saat kala Turkcell hisseleri, düne göre yüzde 1,28 artışla 7,90 liradan işlem görüyor.


İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, “Turkcell hisse senetlerinin sırası, Çukurova Holding A.Ş.'den şirkete ilişkin gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla geçici olarak işleme kapatılmıştır” denilmişti.

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