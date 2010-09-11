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Ekonomi

TURKCELL FACEBOOK'TA FUTBOL ŞEHRİ KURDU İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2010 15:31

-TURKCELL FACEBOOK'TA FUTBOL ŞEHRİ KURDU İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - Turkcell, Türkiye'de sosyal oyun alanında geliştirilen ilk ve tek futbol menajerlik ve şehir kurma oyunu ''Footbo City''yi futbolseverlerin beğenisine sundu.  Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Facebook ve ''footbo.com'' üzerinden oynanabilen ''Footbo City'' tüm futbol ve oyun tutkunlarına tamamen ücretsiz sıra dışı bir sosyal oyun deneyimi sunarken, sürpriz hediyeler kazanma şansı da veriyor.  Üstelik futbolseverler çok yakın bir zamanda ''Footbo City'' mobil uygulamasıyla nerede olurlarsa olsun takımlarını yönetebilecek, futbolun heyecanını her an her yerden yaşayabilecek. ''Footbo City'' oyununda amaç, gelir-gider dengesini ayarlamak, takımı ve şehri geliştirerek en fazla taraftara sahip en iyi takım olmak.  Grafikleri ve ayrıntılı oyun planlarıyla ''Footbo City''nin en ilgi çekici yönlerinden biri, gerçek hayata paralellik. Oyun, gece-gündüz aydınlatmasıyla gerçekçi bir ortam yaratıyor ve derbi haftalarına özel sürprizler futbol coşkusunu sanal dünyadaki yeşil sahalara aktarıyor.  Üstelik oyunun içinde yer alan ''Footbo Tahmin'' bölümünde de her hafta 1. lig maçlarının sonuçlarını tahmin ederek ''Footbo nakit'' kazanmak mümkün. 

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