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Ekonomi

Turkcell 'En İyi Yönetişim' ödülü aldı

Turkcell, World Finance Magazine’in Londra Borsası’nda düzenlediği Global Kurumsal Yönetişim Ödülleri’nde “En İyi Kurumsal Yönetim” ödülünü aldı.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- 175 yıllık iş dünyası haberciliği ve araştırmacılık tecrübesiyle tanınan World Finance Magazine tarafından Londra Borsası’nda düzenlenen “Kurumsal Yönetişim Ödülleri’nde “En İyi Kurumsal Yönetişim Ödülü” (Best Corporate Governance in Turkey) Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’e verildi. 
 

Gazeteportta yer alan habere göre, ödülü World News Media’nın Üretim Müdürü Jonathan Bye’ın elinden alan Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler “Hem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hem de New York Borsası’na Türkiye’den kote olan tek şirketiz. Turkcell’in 10 yıldır sahip olduğu bu ayrıcalıklı durum kurumsal yönetişim anlamında ciddi sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Uluslararası standartları uygulayarak, başarılı, demokratik, şeffaf, sağduyuya dayalı kararlar veriyor; raporlamalarımızın bu standartlara uygun olmasına büyük önem veriyoruz. Uzun zamandır süregelen çabalarımızın uluslararası düzeyde fark edildiğinin ve takdir gördüğünün kanıtı olan bu ödülü almaktan onur duyuyoruz” dedi.   

 
Ödülü Koray Öztürkler’e veren Jonathan Bye da “Hem İstanbul hem de New York borsasında işlem gören Turkcell’in Uluslar arası standartlardaki ve mükemmeliyetten vazgeçmeyen kurumsal yönetişim uygulamalarından dolayı kendilerini bu ödüle layık gördük. Ülkenizde bu örneklerin çoğalmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.  
 

World Finance Magazine tarafından düzenlenen Corporate Governance Awards bu yıl ilk kez verildi. Almanya’dan Bayer, Hollanda’dan Royal Phillips Electronics, İsveç’ten Elektrolux, İsviçre’den Roche, ABD’den Fedex’in ödül aldığı organizasyonda şirketler, yönetim yapısı, komisyonların işleyişi, liderlik, yöneticilerin rolü ve şeffaflık gibi kriterlere göre değerlendirildi. World Finance Magazine, Tüm dünyada en seçkin ve önemli karar alıcılardan oluşan 120 bin kişilik bir abone portföyüne sahip bulunuyor.

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