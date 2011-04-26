-TURKCELL, ARIA DAVASINDA HAKLI BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Telecom Italia SpA ve TIM International N.V'nin, ortakları olduğu Aria adına ulusal dolaşım ile ilgili olarak Turkcell aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi. Turkcell'in yazılı açıklamasına göre şirket, ortakların Aria'ya ulusal dolaşım hakkı sağlamayarak firmayı zarara uğrattığı iddiasıyla Turkcell aleyhine açılan tazminat davasında, mahkeme tarafından haklı bulundu. Aria'nın Turkcell'in altyapısını kullanmak isteği, ulusal dolaşımda teknik ve ticari koşulların uygun olmaması nedeniyle Turkcell tarafından kabul görmemişti. Bunun üzerine, Aria'nın hissedarları Telecom Italia SpA ve TIM International N.V. 2001-2002 yılları için Aria'ya ulusal dolaşım sağlamadığı gerekçesiyle Turkcell aleyhine tazminat davası açmıştı. Aria daha önce aynı konuda Türkiye aleyhine de bir dava açmış ve o davada zararının 2,5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Aria'nın Turkcell aleyhine açtığı davada İstanbul Ticaret Mahkemesi 29 Aralık 2008'de davanın reddine karar vermiş ve dava Turkcell lehine sonuçlanmıştı. Bu gelişmenin ardından, Telecom Italia SpA ve TIM International N.V'nin mahkemenin kararını temyiz talebi, 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay tarafından reddedilerek Turkcell iddiaları ve talebi doğrultusunda, davayı reddeden mahkeme kararı onandı. Konuyla bağlantılı olarak, Aria'nın ulusal dolaşım talebini karşılamadığı gerekçesiyle, 2004 yılında Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Turkcell hakkında, her biri 21 milyon 822 bin 150 TL tutarında iki adet idari para cezası uygulanmıştı. Turkcell bu para cezalarının iptali talebiyle dava açmış ve bu davalarda Danıştay Turkcell'i haklı bularak, her iki para cezasını iptal etmişti.