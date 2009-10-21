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Ekonomi

Turkcell abonelerinden aldığı fazla paraları geri ödeyecek

Turkcell'e, abonelerine belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle soruşturulma açılmasına karar verildi.

21 Ekim 2009 03:00

Turkcell'e, abonelerine belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle soruşturulma açılmasına karar verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin, abonelerine kurum tarafından belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle, imtiyaz sözleşmesinin 13. maddesini, 5809 sayılı kanunun ilgili hükümlerini, GSM azami fiyat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin Kurul kararları hükümlerini ihlal ettiğinin tespit edildiğine” karar verdi.

Kurul, söz konusu uygulamadan dolayı abonelerden fazladan alınan konuşma tutarlarının, iade edilmesine ve şirkete soruşturma açılmasına karar verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan Kurul kararı şöyle:

“15 Ekim 2009 tarih ve 2009/İK-07/515 sayılı Kurul kararı ile “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin, abonelerine Kurum tarafından belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle, Kurumumuzla imzalamış olduğu imtiyaz sözleşmesinin 13’üncü maddesini, 5809 sayılı kanunun ilgili hükümlerini, GSM azami fiyat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/151 sayılı kurul kararı ile 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/149 sayılı kurul kararı hükümlerini ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede;

-Söz konusu uygulamadan dolayı abonelerden fazladan alınan konuşma tutarlarının iş bu kurul kararının ilgili işletmeciye tebliğinden itibaren en geç 1 ay içerisinde abonelere iade edilmesi,

-Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi çerçevesinde soruşturma açılması, söz konusu soruşturmayı yürütmek üzere ilgili birim olarak Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirilmesi,

-Soruşturma sonucunun, Kurul kararına dönüşmesi süresi boyunca söz konusu ihlale ilişkin olarak ihlalin boyutu, süresi, abonelik türleri, elde edilen haksız kazanç, etkilenen abone sayısı gibi hususlar dahil soruşturma sürecinde değerlendirilecek her türlü bilgi ve belgenin Turkcell İletişim A.Ş tarafından saklanması,

-İş bu Kurul kararının kurum internet sitesinde yayımlanması ve ilgili işletmeciye bildirilmesi hususlarına karar verilmiştir.”

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