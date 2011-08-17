-Turkcell 2015'e kadar 12 dev adamla İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın ana sponsorlarından Turkcell, sponsorluk sözleşmesini 2015 yılına kadar uzattı. Polat Renaissance Otel'de düzenlenen törende Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel ile Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, özel hazırlanan normal boyutlardan büyük bir basketbol topunu temsili olarak imzaladı. Turgay Demirel, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılından beri Turkcell ile olan beraberliklerinin devam ettiğini belirterek, ''TBF olarak Turkcell ile işbirliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu genç sporcuların yetişmesinde onların da çok büyük katkısı var'' dedi. Geçen yıl Dünya ikincisi olan A Milli Takım'ın yeni hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayan Demirel, ''Avrupa Şampiyonası'nda madalya alıp, olimpiyatta ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kadın Milli Takımımız da olimpiyatlar için eleme turnuvası oynayacak. İnşallah TBF, iki milli takımla olimpiyata katılarak, büyük bir iş başarmış olacak'' diye konuştu. Koray Öztürkler ise sponsorluk anlaşmasını 2015 yılına kadar uzattıklarını ifade ederek,''Milli takımı desteklemeye devam edeceğiz. Oyunculara ve yönetime bunu (Dünya ikinciliğini) bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Bunları yaşamaya devam edeceğimizi biliyoruz. Biz de imkanlarımızı kullanarak hem maddi hem manevi desteğimiz vermeye hazırız'' şeklinde konuştu. Öztürkler, bir soru üzerine, bu tür anlaşmalarda, anlaşmanın miktarını açıklamadıklarını söyledi. İmza törenine TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları da katıldı. Konuşmaların ardından Turkcell'in, A Milli Basketbol Takımı'nı desteklemek ve seyircileri coşturmak için oluşturduğu ''Turkcell Coşkusu'' adlı 15 kişilik davul grubu, kürsüye gelerek, kısa bir süre gösteri yaptı. Daha sonra A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları da kürsüye çıktı ve toplu fotoğraf çektirildi. Davul grubunun şampiyona boyunca A Milli Takım ile birlikte olacağı ve millilerin isteğine göre müziklerle takımı destekleyecekleri bildirildi.