Türkçe savunmayla gelen indirim

T24 - Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan kimi sanıklar karar duruşması sırasında Kürtçe savunma yaptı. Anadilde savunma yapanların 'susma haklarını' kullandıklarını varsayılırken Türkçe savunma yapan Kalkan'a indirim yapıldı.



Milliyet gazatesinde yayımlanan haber şöyle:



Mardin’de, terör örgütü PKK’nın eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı madde ve 3 el bombasıyla yakalanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan BDP’li meclis üyelerinin, karar duruşmasında yaptıkları Kürtçe savunmayı mahkeme, ‘örgütsel tavır’ olarak değerlendirdi. Türkçe savunma yapan kadın sanığın cezasını 12.5 yıla indiren Mahkeme, Kürtçe savunma yapanlar için ‘Sanıklar hakkında lehte hükümlerin uygulanmaması yönünde vicdani kanaate varılmıştır’ dedi.



Mardin’de geçen yıl 15 Aralık’ta başlayan operasyonlar ardından tutuklanan ve Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların karar duruşması dün yapıldı. , 6 sanıktan BDPli Viranşehir Belediye Başkan vekili Abbas Kaya ile Abdulbari Kalkan ve Hamdullah Başdaş Kürtçe savunma yaptılar. Mahkeme Başkanı, Kürtçe savunma yapan sanıkları daha önceki duruşmalarda Türkçe konuştuklarını hatırlatarak uyardı. Sonuç alamayınca da Kürtçe savunma yapan sanıkları ‘Susma hakkını’ kullanmış saydı.



Yargılamayı bitiren mahkeme, sanıklardan Mustafa Sevim ile Mihdi Aslan’ın, üzerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Abbas Kaya ile diğer BDP’liler Netice Kalkan, Hamdullah Başdaş ile Abdulbari Kalkan’nın, silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere patlayıcı madde temin ettiklerini belirterek, sanıkları TCK’nın 315’inci maddesinde yer alan terör ‘Silahlı yağma’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, son savunmada diğer Kürtçe savunma yapan sanıklara verilen cezada indirime gitmezken, Türkçe savunma yapan Netice Kalkan’ın cezasını duruşmadaki iyi halini gözeterek 12 yıl 6 aya indirdi.



Diyarbakır: Özetin de özeti iddianame



Diyarbakır’da da, PKK’nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi (KCK/TM) ile ilgili, aralarında BDP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 104’ü tutuklu 152 sanığın yargılanmasına da 4’üncü duruşmayla devam edildi. Savcı, 900 sayfaya indirdikleri iddianamenin, özetinin de özetinin okunacağını söyledi.



Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, 99’u tutuklu 6’sı tutuksuz toplam 105 sanık katıldı. Diğer tutuklu sanıkların rapor alarak duruşmaya katılmadıkları belirtilirken, sanıklar yoklama sırasında daha önceki duruşmalarda olduğu gibi yine hakime Kürtçe ‘buradayım’ yanıtını verdi.



Oynanan oyunun aktörü



Duruşmanın sürdüğü sırada BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişiye parti otobüsü üzerinden bir konuşma yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a eleştirilerde bulundu. Adana’da da KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan aralarında BDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 ’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıkarken, sanıkların Kürtçe savunma yapmasına mahkeme heyeti izin vermedi.



BAŞKANIN MASKESİYLE GELDİLER, PROTESTO ETTİLER:



Duruşmanın sürdüğü sırada aralarında Gaziantep ve Şanlıurfa’dan da gelen BDP’liler adliye önünde toplandı. Davada tutuklu bulunan Diyarbakır merkez Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin’e destek vermek için partililer, yüzlerine Karatekin’in fotoğrafının bulunduğu maskeleri taktı.