Türkçe Olimpiyatları'na medya ve sanat dünyasından övgü

Berberoğlu, "Yarım asrı devirmiş bir adam olarak baktığımda, biraz empati yaptığımda; 12-13 yaşlarında, bulunduğu ülkede okuma imkanı dahi olmayan, işte bu okullar sayesinde bursla okuyan, daha sonra bir Türkçe kulübüne giren, o Türkçe kulübünde bir yabancı dil öğrenen, derisi, cinsiyeti, etnik kimliği, yaşı farklı insanlarla böyle bayram havası yaşayan bir çocuğun -eğer Türkiye çok büyük bir hata yapmazsa- Türk düşmanı olması mümkün değil. Her zaman Türkiye'yi bir muhabbetle anacaklardır. Öncelikle böyle bir faaliyeti düşünenleri çok kutluyorum. İkincisi, bu organizasyona katılanları gönülden sevinçle kucaklıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya da, 'Türkçe' denilince kendisi açısından akan suların durduğunu belirtti. Küçükkaya, "Bir kere etkilenmemek, gururlanmamak mümkün değil. Organizasyonun adı '9. Türkçe Olimpiyatı'. Türkçe deyince akan sular durur. Bizim için sihirlidir. Ben bir Türkçe aşığıyım. Türkçe konusunda kim ne yapabilirse benim gözümdeki ve gönlümdeki yeri ayrıdır. Gelecek yıl 10.'su olacak. Kim bilir daha ne kadar görkem katılacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kamerun ve Kongo'ya gjttiğimizde de okulları görmüştük. Oralarda bu çocuklar Türkçe konusunda egzersiz yapıyorlar, burada sundukları şarkıları, şiirleri, gösterileri hazırlıyorlar. O kadar büyük bir organizasyon yani. İleride 20. yılında 25. yılında bakalım neler olarak. Ben o günleri çok merak ediyorum ve şimdiden çok olumlu işaretlerini görüyorum." ifadelerini kullandı.Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ise, artık Türkçe olimpiyatlarının büyük bir marka olduğunu kaydetti. Dumanlı, "Bu yıl 9.'su düzenleniyor. Artık Türkiye'de her kesimden, her yaştan insanın sevgiyle, sempatiyle baktığı bir hadise haline dönüştü. Belki bugün bu organizasyon tam manasıyla anlaşılamamıştır ama önümüzdeki kuşaklar anlayacaktır. Türkiye dostu, Türkiye'nin folkloruna aşina, edebiyatına aşina, mutfağına aşina dünyanın dört bir yanında gençleri gördükçe 'ne kadar güzel bir şey yapılmış' deyip takdir edeceklerini düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.Olimpiyatların şarkı finaline katılan ünlü isimlerden organizatörlere tebrik yağdı. Geceye katılan ünlü isimlerin organizasyon için değerlendirmeleri şöyle:Çok beğendim. Bu yıl 9.su yapılıyor. Daha önce 8 kez düzenlenen organizasyonlara katılmadığım için pişmanım.Türkülerimizi dünyada bizden daha iyi tanıtıyorlar. Muhteşem bir organizasyon. Emeği geçen herkesi kutluyorum.Ben seyirci olarak katıldım. Şimdi onları canlı canlı izlemek ayrı bir heyecan verici. Bundan sonraki olimpiyatların inşallah 10.'sunda, 100.'sünde bulunuruz. Bu muhteşem bir organizasyon.Bu Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Herkesin desteklemesi gereken bir organizasyon. Organize edenlere herkesin müteşekkir olması lazım.Çok güzel bir gün heyecanla finali seyretmeyi bekliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelen gençlerin bizim şarkılarımızı söylemesi bizim değerlerimizi paylaşması çok güzel.38 senedir organizasyon yapıyorum bu akşam inanın tüylerim diken diken oluyor, yapan arkadaşlarımı biliyorum. Çekirdek kadroyu tanıyorum, onları kalben tebrik ettim. Bu talebeler memleketlerinde devlet kadrosunda yer alacaklar. İnşallah 500 bin talebe 50 milyon talebeye ulaşır.Çok mutluyum ilk söyleyeceğim şey Türkiye'de doğduğum için ve Türk olduğum için çok gururluyum. Türkçenin dünyanın her yerine yayılması bizi mutlu ediyor.Türkçe'nin bu kadar güzel telaffuz edilmesi çok büyük gurur ve onur verici. İnsanlar İngilizce konuşmayı güzel ve özel zannederler. Dünyanın her tarafında Türkçe konuşulmasını diliyorum.Muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Muhteşem bir duygu bu, sahnenin arkasında büyük bir emek var, büyük bir inanç var, biz sıcak yatağımızda akşam gece yatarken dünyanın bir köşesinde İstiklal Marşı okunuyor, bu gururu yaşatan öğretmenlerimizi kutluyorum.Bir defa harika bir gece, siz bizim gönlümüzde yer edindiniz, öğretmenlerimizi kutluyorum.Gördüğünüz gibi bütün çocuklar burada bir peri bir melek olmuşlar. Önemli olan burada bunların bizim kültürümüzü ne kadar iyi ortaya koyuyor olmaları. Türk kelimesinin aşk kadar kutsal bir kavram olduğunu düşünüyorum. Hiçbir dil, din, ırk ayrımı olmaksızın bütün dünya üzerindeki farklı renkleri burada bir arada görmek çok güzel bir duygu.Hakikaten bu akşam burada Türkçe şarkılar o kadar güzel söylendi ki çok duygulandım. Jüri olmamız ve gecenin birincisini seçmemiz çok zor, burada şarkıları söyleyen herkes gecenin birincisi.Çok eğleniyorum. Kenya'dan, Fransa'dan, Şili'den dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler pop, arabesk söylüyorlar. Onlar bize dilimizi kültürümüzü farklı yaşam tarzlarımızı anlatıyor.O kadar duygulandım ki bu gece. Program hem eğlenceli hem de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Her Türk vatandaşı gibi ben de çok gururlanıyorum, biliyorum ki çok büyük bir emek var projenin arkasında. Maddi, manevi gönlünü bu işe koyan herkesi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum. Bu gece hepsini göremiyoruz ama 130 ülkeden çocuklar geldi bu bugünkü son elemelere, hepsi o kadar başarılı, o kadar güzeller ki, Türkçe konuşmaları hepimizi heyecanlandırıyor. Bu gece için yapılan tüm güzellikler için teşekkür ediyorum.: Bu resitale emeği geçenlerin ömürlerine bereket. Çok ilginçtir. Bana radyo günlerini hatırlattınız. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ediyorum.Türk dilinin zenginliği ve kültürel yapısı gereği dünyada hak ettiği yere bu çok başarılı organizasyonlarla geleceğini düşünüyorum. Bu çocuklar Yunus Emre'nin attığı bu tohumları bütün dünyaya yayacak.