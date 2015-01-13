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Türkçe öğretmeninden cinsiyetçi şiir: Tak yüzüğünü be kadın, erkekleşme, yarışma, yerini bil!

Şanlıurfa'da bir okulun dergisinde yayımlanan cinsiyetçi bir şiir tepki çekti

13 Ocak 2015 12:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadın erkek eşitliği fıtrata ters’ sözlerinden vazife çıkartan bir Türkçe öğretmeni okul dergisinde kadınlara hakaret içeren şiirini okul dergisinde yayımladı.

Şanlıurfa’da bir Türkçe öğretmeni, kadının aile, toplum ve iş hayatındaki yeriyle ilgili yazdığı cinsiyetçi bir şiiri çalıştığı okulun aylık dergisinde yayımladı. Kadınları aşağılayan ve çalışan kadına hakaretler içeren bir şiirin okul dergisinde yayınlanmasına tepki gösteren Eğitim Sen, öğretmeni ve idarecileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet etti.

Şiirde yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

Tak yüzüğünü be kadın!

Evlisin…

Sevdiceğin var.

Bakma başkalarına,

Peşinden koşuşturma,

Umut verme,

Üzme,

Erkekleşme,

Yarışma,

Yerini bil,

Değerini bil.

Sen kadınsın…

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Şehit Öğretmen Metin Gençdal Ortaokulunda çalışan Türkçe Öğretmeni Ramazan Kutlu’nun yazdığı “Kadın Hakkı” isimli şiir “Tak yüzüğünü evinde otur”, “Fıtratını zorlama”, “Kariyer yapacağım dedin/Erkeklerle yarıştın”, “Bakma başkalarına/Peşinden koşuşturma”, “Erkekleşme, yarışma / Yerini bil, değerini bil”, “Hele sen evlisin/ Eşini bil, erini bil” gibi ifadeler içeriyor.

 

Suç duyurusunda bulunacaklar

 

Evrensel’de yer alan habere göre, Eğitim Sen Siverek Temsilciliği, Ramazan Kutlu ve Şehit Öğretmen Metin Gençdal Ortaokulu idarecileri hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dün şikayet dilekçesi sundu. Eğitim emekçileri hafta içinde de savcılığa suç duyurusunda bulunacak. 

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, şiirin içeriğinde çalışan kadınları alenen aşağılayan ifadelerin kaleme alındığı belirtilerek, “Derginin öğrencilere yönelik olmasından hareketle öğrencinin gözünde nasıl bir kadın öğretmen niteliği yaratacağı aşikardır” denildi. Okul bünyesinde çıkarılan yayınların sorumluluğunun yönetmelik gereği okul müdüründe veya onun görevlendireceği bir müdür yardımcısında olduğunu ifade eden eğitim emekçileri, “Çalışan bütün kadınların suçun mağduru olduğundan hareketle Eğitim Sen olarak bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

 

Kararında giyinene...

 

Ramazan Kutlu, dergide sadece kadınlara değil idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere de eleştiriler suçlamalar yöneltiyor. Yine kendi yazdığı “Teessüf” isimli şiirde “Zamanında derse girmeyen öğretmene” ,“Rahat etmek için istediği saatte okula gelmek için idareci olanlara”, “Koridorları temizlerken tozu dumana katan hizmetlilere”, “Gerekli gereksiz kahkaha atanlara...” sözleri yer alıyor. Teessüf şiiri ‘Teşekkürler’ ara başlığı altındaki şu dizelerle devam ediyor: “Kararında giyinenlere, kaliteli espiri yapanlara.”

 

‘Şiir'in yer aldığı sayfa

 

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