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Dünya

Türkçe konuşan lidere ceza

HÖH lideri Lütvi Mestan, seçimin, Bulgaristan için "kader günü olacağını" belirterek, seçimden daha güçlü ve başarılı çıkacaklarını savundu

11 Mayıs 2013 12:22

Bulgaristan’da Pazar günü yapılacak seçim öncesinde son kez halka seslenen Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Lütvi Mestan, konuşmasını Türkçe yaptığı için 2 bin 500 Euro ceza aldığını söyledi.
 
Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak erken parlamento seçimleri için partilerin sürdürdüğü kampanyalar sona erdi. Seçime katılacak 45 parti ve koalisyon, propaganda çalışmalarını tamamladı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) seçim kampanyasının son gününde miting ve konser düzenledi.

Karamantzi'de yapılan mitingde konuşan HÖH lideri Lütvi Mestan, seçimin, Bulgaristan için "kader günü olacağını" belirterek, seçimden daha güçlü ve başarılı çıkacaklarını savundu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de konser düzenleyen HÖH, bölge milletvekili adaylarını tanıttı.

Lütvi Mestan, Kırcaali halkını Türkçe selamlayarak Karamantzi'de konuşmasını Türkçe yaptığı için anında 2 bin 500 Euro para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Malina, Tvetelina ve Azis gibi birçok sanatçı konser verdi.

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Lütvi MestanbulgaristanhöhHak ve Özgürlükler Hareketi

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