Türkçe konuşan Kanada vatandaşı saldırıya uğradı

Kanada'nın Vancouver şehrinde Türk kökenli Dino Demir, ünlü bir kahve dükkanında Türkçe konuştuğu için saldırıya uğradı.

Huffington Post'ta yer alan habere göre olay sırasında Demir, kafenin internetini kullanarak İngiltere'deki bir arkadaşıyla konuşuyordu.

Kendisine iki adamın baktığını fark eden Demir, yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin, kendisinin Türkçe konuşmasından rahatsız olduğunu düşündüğünü söyledi.

Demir, adamların kendisine, "Yabancı dil konuşuyorsun ve bu ülkeye geldin. Kendi ülkene dön!" dediklerini anlattı.

Bira içmekte olan adama toplum içinde içmemesi gerektiğini söyleyen Demir, ardından suratına bir yumruk yedi.

İki kez suratına yumruk atılan ve ardından çalılıklara fırlatılan Demir'in burnu kırıldı. Türkçe konuştuğu için hedef haline geldiğini söyleyen Demir, 'gururlu bir Kanada vatandaşı' olduğunu ve vergisini ödediğini belirtti.

Demir, "Çokkültürlülüğün ve hoşgörünün merkezinde nefret suçunun kurbanı oldum" dedi. Vancouver polisi 54 yaşındaki saldırganın işlediği suçun 'nefret suçu' kriterlerine uyup uymadığını inceliyor.