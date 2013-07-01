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Türkçe bilmeyen turiste 'devlet büyüğüne hakaretten' gözaltı

Lice olaylarının protesto edildiği Taksim'de önceki akşam gözaltına alınan İsveçli turist Sarah Olsson 'devlet büyüklerine hakaret etmekle’ suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Olsson, Türkçe dahi bilmiyor

01 Temmuz 2013 15:52

Taksim Meydanı’nda geçen cumartesi gerçekleştirilen, Lice olayı protestosundan gözaltına alınanlardan İsveçli Sarah Olsson 'devlet büyüklerine hakaret'le suçlanıyor. Merak yüzünden geldiği Taksim’de polis tarafından gözaltına alınan Olsson, Türkçe bilmediği halde, eylemcilerin attığı iddia edilen sloganlar yüzünden, ”devlet büyüklerine hakaret” ile suçlanıyor.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, iki gündür gözaltında tutulan Olsson, göstericilerle birlikte 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve “devlet büyüklerine hakaret”le suçlanıyor. Olay tutanağında göstericilerin, “S.kt.r ol git Tayyip, on yıl iktidar oldun, ülkenin a... koydun” diye bağırdıkları ileri sürülüyor.

 

Fethiye'ye gidecektim

 

Olsson 29 Haziran’da alınan ifadesinde, gösterici olmadığını, Türkiye ’ye tatil için geldiğini, o gün de merak nedeniyle Taksim Meydanı’na gittiğini anlattı. Olsson, gözaltına alındığı akşam Fethiye’ye gitmek üzere biletinin bulunduğunu belirterek, “Polise karşı herhangi bir mukavemette bulunmadım, devlet büyüklerine küfretmedim. Zaten Türkçe de bilmiyorum” dedi.
 

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