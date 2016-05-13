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Türkçe bilmeyen ailesiyle Kürtçe konuştu; bursu kesildi, yurttan atıldı

Üniversite öğrencisi Pınar Çetinkaya, yurt yönetiminin kendisine "Canlı bomba olmadığını nereden bilelim" dediğini söyledi

13 Mayıs 2016 23:36

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Çetinkaya, Türkçe bilmeyen ailesiyle telefonda Kürtçe konuşup, terör propagandası yaptığı iddiasıyla kaldığı İsabeyli Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'ndan atılıp, bursunun kesildiğini, jandarma tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yaşlı Bakım Programı Birinci Sınıf Öğrencisi Pınar Çetinkaya, iddiaya göre, Hakkari'de yaşayan ve Türkçe bilmeyen ailesiyle telefonda Kürtçe konuştuğu için kaldığı İsabeyli Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'ndaki üç oda arkadaşının tepkisiyle karşılaşıp, bir süre önce yurt yönetimine şikayet edildi.

DHA'nın haberine göre, terör propagandası yaptığı ileri sürülen Çetinkaya, geçen 10 Mayıs'ta yurttan çıkartıldı, bursu da kesildi. İki gün sokaklarda kaldıktan sonra, eşyalarını almak için gittiği yurda, "Canlı bomba olmadığını nereden bilelim" denilerek, alınmadığını öne süren Çetinkaya, yaşadıklarının ardından bugün Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınıp, ifadesine başvurulduğunu söyledi.

 

'Geleceğimle oynandı'

 

Etnik bir ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Çetinkaya, "Yurttaki oda arkadaşlarım ailemle Kütrtçe konuşmak zorunda kaldığım için bana terörist gözüyle bakıyordu. Geçtiğimiz aylarda bu konuda aramızda tartışma yaşandı. Sonrasında ise başıma gelmeyen kalmadı. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayım. Hayatımla, geleceğimle oynandı" dedi.

Temiz bir sicili olduğunu da belirten Çetinkaya, "Terör konusu da başta olmak üzere bugüne kadar, hiçbir soruşturma geçirmedim. İki kişinin iddiasıyla, savunmam bile alınmadan yurttan atılıyorsam, diyecek bir şey yok. Şaşkın durumdayım" diye konuştu.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürü açıklama yapmadı

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürü Fethi Karsak, öğrencilerin aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili konuların gizlilik içerdiğini ve bu nedenle de kendilerinin bu konuda herhangi bir açıklama yapamayacaklarını belirtip, "Bu konuda açıklama yapma, genel müdürlüğün yetkisinde" dedi.

 

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