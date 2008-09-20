Türkçe bilen ABD elçisi geliyor

ABD Başkanı George W. Bush'un Ankara Büyükelçili'ğine aday gösterdiği kıdemli diplomat James Jeffrey için resmi onay süreci, 24 Eylül Çarşamba günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılacak olan oturumla başlayacak. Daha önce 3 kez Türkiye'de görev yapmış olan Jeffrey Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.



Wilson'un yerine geçecek



Jeffrey'in Ankara'da göreve başlayabilmesi için, önce komitede, sonra da Senato Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Jeffrey, şimdiki Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'in yerine geçecek.



Ermeniler 'soykırım' baskısı yapıyor



Ancak ABD'deki Ermeni kuruluşları, Ermeni yanlısı senatörlerin komite oturumunda Jeffrey'i oldukça zorlayacağının işaretini verdi. Amerikan Ermeni Asamblesi (AAA) adlı kuruluş, oturumda konuşma yapacak oan Jeffrey'in, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesini istedi.



AAA'nın icra direktörü Bryan Ardouny, “bu oturum, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi için, (ABD'nin yeni Erivan Büyükelçisi Marie) Yovanovitch'in ilerisine geçerek, soykırımı tanıması konusunda kritik bir fırsat oluşturacak” dedi.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluşun yöneticisi Ken Hachikian da, Türk-Amerikan ilişkilerinin aksayan noktaları olduğunu iddia ettiği ve Türkiye'yi suçladığı Ermeni konuları, Kıbrıs ve Irak gibi meselelerin, oturumda senatörler tarafından irdelenmesini istedi.



Biden ve Obama Ermeni tezini destekliyor



Jeffrey'i dinleyecek olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin başkanlığını Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Joe Biden yürütüyor. Komitenin üyelerinden biri de, Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama.



Ermeni yaklaşımlarını destekleyen Biden ve Obama'nın, çarşamba günü yapılacak oturuma katılmaları beklenmiyor. Ancak komitede Ermeni yanlısı senatörler olarak Demokrat John Kerry, Robert Menendez ve Barbara Boxer ile Cumhuriyetçi Norman Coleman gibi isimler yer alıyor. Bu senatörlerden oturuma katılacakların, Jeffrey'i zorlaması bekleniyor.



James Jeffrey kimdir?



Bush'un haziranda Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği James Jefrrey, halen Bush'un ulusal güvenlik danışman yardımcısı olarak görev yapıyor. Uzun yıllar ABD ordusunda ve ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Jeffrey, Türkiye'yi yakından tanıması ve Türkçe konuşmasıyla, ayrıca Orta Doğu konularındaki uzmanlığıyla biliniyor.



3 kez Türkiye'de görev yapmıştı



Daha önce üç defa Türkiye'de görev yapan Jeffrey, Türkçe biliyor. 2002-2004 arasında ABD'nin Tiran büyükelçisi olan Jeffrey, 2004-2005 arasında da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görev yapmıştı. Jeffrey, Washington'a dönüşünde Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak başdanışmanlığına getirilmişti. (Tempo24)