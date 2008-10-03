Türkçe bilen ABD Büyükelçisi geliyor

>>> ABD Büyükelçisi adayı 'soykırım' demedi

Başkan George Bush, yazılı açıklamasında, "Jeffrey'in, Senato tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onaylanmasından memnuniyet duyuyorum. Jeffrey, akıl, karakter ve kararlılık sahibi bir kişi" dedi.Bush, geçmiş görevlerinde üstün performans gösteren Jeffrey'in, "ABD'yi dost ve NATO müttefiki Türkiye'de temsil etmek için çok uygun bir kişi olduğunu" belirtti. Jeffrey, en son Bush'un ulusal güvenlik danışman yardımcılığı görevini yürütüyordu.James Jeffrey, onay süreci çerçevesinde geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde katıldığı oturumda, Ermeni yanlısı Demokrat senatör Robert Menendez tarafından sıkıştırılmak istenmiş, ancak 1915 olayları için "soykırım" veya "etnik temizlik" ifadelerini kullanmamıştı.Bush tarafından haziranda yeni görevine aday gösterilen Jeffrey'in, gelecek haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçiliğini şimdiki Büyükelçi Ross Wilson'dan devralması bekleniyor.Uzun yıllar Amerikan ordusunda ve ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Jeffrey, Türkiye'yi yakından tanımasıyla ve Ortadoğu konularındaki uzmanlığıyla biliniyor. Daha önce üç defa Türkiye'de görev yapan Jeffrey iyi derecede Türkçe biliyor.2002-2004 arasında ABD'nin Tiran Büyükelçisi olan Jeffrey, 2004-2005'te de ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görev yapmıştı.Jeffrey, Washington'a dönüşünde Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak başdanışmanlığına getirilmişti.