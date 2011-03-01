-TÜRKCAN 3. KEZ BABALIK HEYECANI YAŞIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı oyuncularından Mirsad Türkcan, üçüncü kez baba oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Mirsad'ın eşi Dina Türkcan'ın 3 kilo 350 gram ağırlığında ve 51 cm boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ve çiftin 3. çocuklarına Karia ismini verdikleri belirtildi. Açıklamada, Türkcan ailesinin Nusret ve Naba adında iki çocukları daha bulunduğu hatırlatılarak, ''Türkcan ailesini tebrik eder Karia'ya uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz'' denildi.