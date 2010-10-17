-TÜRK: BARIŞ İÇİN KÜRT SİYASETÇİLER BIRAKILMALI ŞIRNAK (A.A) - 17.10.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, ''Eğer gerçekten bu ülkede barış isteniyorsa, cezaevindeki Kürt siyasetçilerin bırakılması gerekir'' dedi. Türk, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın oğlu Hazkan Sadak'ın düğününe katılmak üzere Şırnak'ın İdil ilçesine geldi. Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede barışçıl bir sürecin devam etmesi için fikir ve düşünce özgürlüğünün serbest olması gerektiğini belirterek, fikir ve düşüncelerini paylaştıkları için cezaevinde bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. ''KCK davasının siyasi bir kararın sonucu olduğunu, Kürtlerin susturulmak istendiği bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirmek gerektiğini'' ileri süren Türk, şöyle konuştu: ''Bir taraftan 'dağdan ovaya insin' mantığı var ama siyasetin içinde düşüncelerini, fikirlerini ve Kürt halkının taleplerini dile getirdiği için de bugün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz içerde. Şimdi sadece telefon dinlemeleri ve mekan ortam dinlemeleri ile ilgili iddialar var. Oysaki biz biliyoruz ki bu ülkede darbe belgelerini hazırlayanlar, balyoz hareketini yaşama geçirmek için düğmeye basanlar, Ergenokon'un yöneticileri, bütün bulgulara, belgelere, darbe teşebbüslerine rağmen bir bir tahliye ediliyor ama sadece Kürt halkının taleplerini dile getirdiği için, fikir ve düşüncelerini söylediği için bugün arkadaşlarımız 18 aydır tutukludur. Bunu Kürtlere yönelik geçmişteki siyasetin mantığının devamı olarak değerlendirmek lazım. Eğer gerçekten bu ülkede barış isteniyorsa, Kürt halkının sesi olan, Kürt halkının düşüncelerini ifade eden cezaevindeki Kürt siyasetçilerin bırakılması gerekir.'' -SADAK'IN DÜĞÜNÜ- Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın oğlu Hazkan Sadak ile eski İdil belediye Başkanı Abdurrahman Abay'ın kızı Songül Abay ile evlendi. Üç gün süren düğünün son gününe Ahmet Türk'ün yanı sıra BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, eski milletvekili Aysel Tuğluk ve bölge belediye başkanları da katıldı. Düğünde, davetliler için 2 ton et, 1.5 ton pirinç, 750 kilogram fasulyeden yemek yapıldı.