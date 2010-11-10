-TÜRKAN ŞORAY SURİYE'DE DİZİ FİLM ÇEKECEK ŞAM (A.A) - 09.11.2010 - "Sultan" lakaplı sinema sanatçısı Türkan Şoray, Suriye'de konusu Şam'dan Halep'e uzanan dizi film çekmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin onur konuğu olduğu 18. Şam Uluslararası Film Festivali'ne katılan Türkan Şoray, Şam ve Halep'te dizi çekmeye hazırlandıklarını söyledi. Senaryosu henüz hazırlık aşamasında bulunan projenin yapımcılığına da ortak olabileceğini belirten Şoray, 1900'lü yılların başında geçen bir hikayenin anlatılacağı dizinin senaryo tasarımının kendisine ait olduğunu kaydetti. Şoray, oyuncu olarak yer alacağı projeye ilişkin detayların sürpriz kalmasını istediğini vurgulayarak, "Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Bu, Ortadoğu'da 1-2 ülkeyle ortak yapım olabilir. Tabii Ortadoğu'dan oyuncular da yer alacak" dedi. Dizi projesi nedeniyle film festivaline katılması için aldığı davetin kendisini iki kat heyecanlandırdığını anlatan Şoray, "Bu daveti alınca bu yüzden de heyecanlandım. Dizinin çekileceği mekanları görmek, senaryonun hazırlanmasına katkıda bulunacak" diye konuştu. Yüzlerce yıllık tarihi dokusunu bugüne kadar korumuş olan Eski Şam bölgesini gezen Şoray, Şam'ın, dönem hikayesi anlatan diziler veya filmler için çok uygun söyledi. Şoray, "Suriye ile ortak tarihe sahibiz. Buranın her yeri tarih kokuyor, mimarisi çok bize yakın, insanları sıcak. Buralar, (film veya dizi) konularımızı rahatlıkla uygulayabileceğimiz mekanlar diye düşünüyorum" dedi. -"SULTAN" ESKİ ŞAM SOKAKLARINI GEZDİ- Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un eşi Meltem Önhon ve Türkiye'nin Şam Kültür Ataşesi Vehip Özdemir'in ev sahipliğinde Şam'ı gezen Türkan Şoray, tarihi Emeviye Camisi, Süleymaniye Külliyesi ve Türk Hava Şehitliği'ni de ziyaret etti. Osmanlı Devleti'nin son padişahı Vahdettin'in Süleymaniye Külliyesi'nde bulunan kabrini ziyaretinde karışık ve garip duygular hissettiğini belirten Şoray, "Son padişah Vahdettin'in mezarına gittik. Çok garip duygular hissettim. (Vahdettin'in) gurbette ölmesi, mezarının orada olması... Buranın her karışında bizim de izlerimiz var" dedi. Tarihi Emeviye Camisi'ni ziyaretinde Türk turistlerle bir süre sohbet eden Şoray'a, Suriye'de bir süre önce Arapça dublajla yayımlanan "İkinci Bahar" adlı diziyi izleyen Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.