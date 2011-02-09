Türkan Saylan'ın oğullarından TRT'ye suç duyurusu

T24 - Yaklaşık iki yıl önce vefat eden eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 2 oğlu, ''Büyük Takip'' adlı programda Saylan'a hakaret edildiği ve iftirada bulunulduğu iddiasıyla TRT, yapımcı şirket, konuyla ilgili sorumlular ile programa katılan bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Saylan'ın oğulları Çağlayan ve Çınar Örge adına avukat Hasan Karataş tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.



Dilekçede, TRT'de 14 Ocak 2011'de ekrana gelen ''Büyük Takip'' adlı programda ''ÇYDD ve ÇEV dosyası'' başlığı altında derneklere ilişkin iddialarla ilgili düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edildiği belirtilerek, bazı bilgiler verildiği kaydedildi.



Programdaki bilgilere ayrıntılarıyla yer verilen dilekçede, ''Programda adeta bir duruşma yapılmış ve hatta tanık dahi dinlenilmek suretiyle iddianamede yazılı olan hususların doğru olduğu yönünde bir yargı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu husus açıkça adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturmaktadır. Bu konuda ayrı bir başvuru yapılmıştır'' denildi.



Saylan hakkında dava açılmadığı için iddianame çerçevesinde hakkında beyanlarda bulunmanın hukuka uygun bir yönü bulunmadığı savunulan dilekçede, Saylan'a işlemediği suçlar yüklenerek, kullanılan ifadelerle hakaret edildiği iddia edildi.



Türkan Saylan'a yöneltilen tüm suçlamaların iftira niteliğinde bulunduğu belirtilen dilekçede, TRT, ''Büyük Takip'' programının yapımcısı Park Film şirketi yöneticileri, program sunucusu Ömer Özkök, programın yapımı ve yayımıyla ilgili diğer sorumlu kişiler, programa katılan Yılmaz Dikbaş, Adnan Odabaşı, Aziz Üstel ve Adnan Zencir hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları istendi.





