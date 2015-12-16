“Türkan Saylan’ın öğrencisiyiz” dediler, yaşlıları dolandırdılar!

İzmir’de bir çift, hayatını 2009 yılında kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan’ın ismiyle yaşlı insanları hedef seçti ve 3 bin lira dolandırdı.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre 31 yaşındaki S.Y. ile 42 yaşındaki eşi İ.Y. şehir genelinde yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin evlerine giderek bağlantı kurdu. Karıkoca kendilerini uydu yayını yapan şirketlerin avukatı olarak tanıttı ve dolandırdıkları kişilerin güvenini kazanmak için de Türkan Saylan’ın öğrencisi olduklarını söyledi. Dolandırıcı çift, uydu yayını yapan şirketlere borçları olduğunu söylediği yaşlı insanlardan, yayınlarının kesilmemesi için para istedi.

S.Y. ve İ.Y. çiftinin, yaşlılara bu ücreti ödemeleri halinde yayınlarını kesmeyeceklerini, ceza ve faiz uygulamayacaklarını söylediği belirlendi.

Polis, kimliklerini tespit ettiği Saniye Y. ile İ.Y.’yi gözaltına aldı. 6 kişiyi toplamda yaklaşık 3 bin lira dolandırdıkları belirlenen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.