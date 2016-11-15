Türkan Saylan'ın oğlu: Sapık düşüncelerini dizilerde dile getirip onu Hristiyan bile ilan ettiler

Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Türkan Saylan’ın Almanya’da yaşayan doktor oğlu Çınar Örge, Ergenekon soruşturmaları kapsamında evi basıldıktan 35 gün sonra kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesi hakkında "Neler yapmadılar ki. Yalan haberler, asılsız suçlamalar, MİT raporları, annemin Hristiyan olduğunu ve misyonerlik yaptığını iddia etmeleri, annemi bırakan anneannemle bile uğraşmaları v.b. Hakkında kurmaca diziler çektiler" dedi. Örge, "Şubat Soğuğu adlı dizi Samanyolu televizyonunda yayımlandı. Sapık düşüncelerini bu dizilerde dile getirdiler. Ama bütün bunlar Türkan Saylan’ı yıldırmadı, daha da azimlendirdi" ifadesini kullandı.

'FETÖ'cü olduğu iddia edilen savcı ve polislerinin hazırladığı 'düzmece' belgeler ile kumpas kurulan Prof.Dr. Türkan Saylan’ın Almanya’da yaşayan doktor oğlu Çınar Örge Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'la konuştu. 'FETÖ'nün annesini çok açık bir şekilde hedef aldığını ifade eden Örge, "FETÖ’nün annemi eğitim alanında önünde engel olarak gördüğü için bu kumpasa dâhil ettiği doğrudur. Ama yalnızca bu nedenle değil. Türkan Saylan sadece eğitim alanında çalışmıyordu ki. Bir hekim olarak, bir kadın olarak, bir insan olarak onların profillerine uymuyordu. Bu da onları rahatsız ediyordu. Neler yapmadılar ki. Yalan haberler, asılsız suçlamalar, MİT raporları, annemin Hıristiyan olduğunu ve misyonerlik yaptığını iddia etmeleri, annemi bırakan anneannemle bile uğraşmaları v.b. Hakkında kurmaca diziler çektiler.

"Saldırıları azimlendirdi"

"Şubat Soğuğu adlı dizi Samanyolu televizyonunda yayımlandı. Sapık düşüncelerini bu dizilerde dile getirdiler. Ama bütün bunlar Türkan Saylan’ı yıldırmadı, daha da azimlendirdi. FETÖ ve onun temsil ettiği Türkiye’yi karanlığa boğmak isteyen zihniyet ile ilgili annemin 1999 yılında yaptığı konuşmalar çok önemlidir. Orada annem hepsini teker teker anlatıyor. Bunlara eklenecek de pek fazla bir şey yoktur diye düşünüyorum. Onun o zaman dediklerini bugün teker teker yaşamadık mı?” dedi.

Başıma ne gelecek bilinmez

'FETÖ’nün “devleti zaman içinde ele geçirmek” ile ilgili vaazının medyaya yansıması ardından 19 Haziran’da 1999’da Ali Kırca’nın sunduğu Siyaset Meydanı’nda Prof. Dr. Türkan Saylan, Gülen ile ilgili önemli tespit ve uyarılarda bulunmuştu. Saylan, 'FETÖ’nün çocukluktan itibaren beyin yıkayarak nasıl devlet kadrolarına, eğitime, askeri kadrolara sızdığını ve kimliklerini nasıl gizlediklerini anlatmıştı. Konuşmasının sonunda “Bu konuşmamın sonunda benim de başıma ne gelecek bilinmez” demişti.

"Köpeği 'Bubu' üzüntüden öldü"

"İnsanları sevdiği gibi hayvanları da severdi. Hep kedileri oldu. Sadık köpeği 'Bubu' annemin aramızdan ayrılmasından kısa birsüre sonra hayata küstü, hasta oldu ve öldü. Son günlerine kadar penceresinin önünde kumrularını ve güvercinlerini besledi."

"Darbe girişimine şaşırmadım"

“15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye büyük bir badire atlattı. İç savaşın eşiğinden döndü. Anneme kumpas kuranların bir gün darbe girişiminde bulunması açıkçası beni şaşırtmadı. Çünkü bunların sinsi bir şekilde devleti, yürütmeyi, polisi, orduyu ele geçirmelerinin başka hangi amacı olabilirdi ki?”