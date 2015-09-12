Türkan Saylan'ın oğlu: Annem böyle olacağını biliyordu

"Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Prof. Türkan Saylan'ın da aralarında bulunduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 86 tutuksuz sanığın yargılandığı "Poyrazköy' davasında bilirkişi, harddiske sonradan suç delilleri eklendiği belirtildi. Davanın soruşturma sürecinde evi ve ofisi aranan, soruşturma sürerken hayatını kaybeden ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın oğlu Çınar Örge bu raporu “Yalan ve iftira olan suçlamaların niteliğinin ortaya çıkacağı belliydi. Annem de bunları bildiği için çok sakindi” sözleri ile değerlendirdi.

Mustafa Kesler'in Milliyet'te yer alan haberine göre, Türkan Saylan’ın oğlu Çınar Örge Kafes Eylem Planı davasının dünkü duruşmasında açıklanan adli tıp raporunu ve davanın geldiği aşamayı değerlendirdi.



“Yalan ve iftira olan suçlamaların niteliğinin ortaya çıkacağı belliydi” diyen Örge şunları kaydetti: “Akla mantığa uymayan suçlamaların uydurma olduğu baştan beri biliniyordu. Annem de bunları bildiği için çok sakindi. Her şeyin yoluna gireceğini biliyordu. Ben bu kadar çabuk olmasına şaşırdım. Ama devran dönünce gerçekler açığa çıktı. Ama annem yaşasaydı belki o da hapiste olacaktı ve hatta belki hapiste ölecekti. ÇYDD sadece eğitim amaçlı olarak faaliyet gösteren bir dernekti. Çok iftiralar atıldı. Sadece annem veya ÇYDD’ye değil bütün topluma bu acıları yaşatanların bir gün adalet karşısına çıkmasını umuyorum ve ayrıca buna inanıyorum. Çünkü toplumumuz çok mantıklı ve makul bir toplum.”



‘Düzmece deliller’



Türkan Saylan’ın avukatı Hüseyin Karataş ise “Bu rapor ÇYDD yöneticileriyle ilgili iddiaların düzmece delillere dayandığını kanıtlıyor. Bu rapor devletin resmi kurumu olan Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Bilgisayarlara emniyette yükleme yapıldığı raporda açıkça belirtiliyor” diye konuştu.

