Türkan Saylan'ın Ergenekon'da el konulan kitap taslağı yayınlandı

T24

'Karalayanlar gizli kalmamalı'

'Onun son savunması'

Ergenekon soruşturması sırasında polis aramasında el konulan evrak arasında yer alan taslak metinler, Saylan’ın vefatından bir hafta önce geri alındı.Bunun üzerine çalışmaları hızlandıran Saylan, Karataş’a “Ben dünyamı değiştiriyorum, öbür tarafa gidiyorum. Bu kitabı bir an önce basıma hazırlayalım ve bu belge kitabımızı bir an önce basalım. Tarihe bir not olarak kalsın. Mutlaka basılmalı” vasiyetinde bulundu.Önsözde “Benim gibi bir insandan, bir ‘vatan haini’, bir ‘misyoner’, bir ‘Sorosçu’, bir ‘PKK destekçisi’ vb. olumsuz tiplerle dolu senaryolar yaratan ve yıllar yılı etik, yasa, kural tanımadan birbirinden alıntılar yaparak yıpratmaya çalışanların karşısında, kendi önsezi ve kafalarını kullanarak bunların hepsinin iftira ve uydurma olduğunu anlayan, sevgi, saygı ve güven dolu halkıma, en tutucu kurumların içinde Cumhuriyeti özümsemiş gizli kalmış değerlere dayandık yıllardır ve asla pes etmedik” ifadelerini kullanan Saylan, kitapta hakkındaki iddiaların tümüne bizzat yanıtlar veriyor.“Çağdaş Yaşamı ve kendisini karalayanların gizli kalmaması gerektiği” notunu düştüğü kitabında Saylan kitlelere şu sözlerle de sesleniyor:“Kim bilir bu ülkede daha kaç kişi, kaç aydın böyle güdülenmiş komplolara kurban edildi. Suçsuzken suçlandı. Çağdaşlaşma yolunda, dürüst ve namuslu yürüyüşümüz hep sürecektir. İftiracılar, komplocular ekmek paralarını bu meslekleriyle kazandıkları ve güce ulaşmak için, her şeyi mubah görenleri onları maşa olarak kullandıkları sürece, önlerine çıkan engellere karşı çirkin, ahlaksız ve kirli oyunları sürdüreceklerdir. Hepimiz güçlü, sabırlı ve kararlı olmalı, birlikte bu oyunları bozabilmeliyiz.”“Fethullah Gülen Kasetleri, Terörist Örgütlerine Ödeme İddiası, MİT Raporuna Giriş, Bakanın Davranışı, Gelelim Ergenekona”; Saylan ile Karataş imzasını taşıyan, Saylan’ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerine ve avukatlarına ithaf ettiği kitapta yer alan bölümlerden sadece bazıları. Kitapta suçlamalarla ilgili belgeler, bunlar karşısında alınan karar ve konularla ilgili gerçeklere yer veriliyor.Avukat Karataş, tarihi bir belge niteliği taşıdığını ifade ettiği kitapla ilgili şunları söylüyor: “Hakkında açılan bütün davalardan beraat eden Türkan Hocam, bunlara rağmen suçsuzluğunu kanıtlamak için çok uğraştı. Bunun için daha kaç mahkemeden beraat etmesi gerekiyor? Bu kitapta beraat kararlarını ve muhtemel dava hazırlıklarını göreceksiniz. Bu son kitap kendisinin son savunmasıydı…”