Türkan Saylan'ın dopdolu hayatı

Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda evinde arama yapılan ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın hayatı, çalışmaları ve ödülleri



Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 İstanbul'da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile evlendikten sonra Müslüman olup Leyla adını alan İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beş çocuğunun en büyüğüdür.



1968 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başlamıştır. 1971’de İngiliz Kültür Heyeti’nin bursuyla İngiltere’de ileri eğitim görmüş, 1974 de Fransa’da 1976’da yine İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yapmış, 1972’de doçent, 1977’de profesör olmuştur.



1982 – 1987 yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981 – 2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yürütmüştür.



1990’da oluşturulan “İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kuruluşunda görev almış ve 1996’ya kadar Müdür Yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatölüğünü yapmıştır. Dermatoloji kliniğinin öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalışmış ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur.



1976 yılında lepra (cüzzam) çalışmalarına başlamış, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurmuştur. 1986’da kendisine Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü” verilmiştir. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün Lepra konusunda danışmanlığını yapmıştır.



Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve Başkan yardımcısıdır. Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi’nin ve Uluslararası Lepra Derneği’nin üyesidir. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer almıştır. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni yapmıştır.



1989’da, bir grup Atatürkçü aydın tarafından devrim yasalarını ve laik düzeni koruyup geliştirmek amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucularındandır ve halen Genel Başkanlığını yürütmektedir.



14 Nisan 2007 Ankara-Tandoğan ve 29 Nisan 2007 İstanbul-Çağlayan Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonunda ve icrasında bulunmuştur.



1990’da oluşan “Öğretim Üyeleri Derneği”nin kurucusudur ve ilk dönem II. Başkanlığını yapmıştır.



1995’de mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (KANKEV) üyesidir.



1995’de kurulan Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÜRKÇAĞ)’nın kurucusu ve başkanıdır. Birçok mesleki ve sosyal derneğin üyesidir.



Gönüllü kuruluş olarak; ÇYDD’nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı’nı, sürdürmektedir.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevi sürdürmektedir.



Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001’de YÖK üyeliğiyle görevlendirilmiş ve bu görev Şubat 2007’de bitmiştir.



2003 – 2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.



Ödülleri



-1996’da İstanbul Üniversitesi kendisine “Atatürk İlke ve Devrimleri” ödülünü vermiştir.



-İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve "Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği" (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür.



- “Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü” İstanbul Üniversitesi (1996),



- “Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü” (1990),



- “Melvin Jones Ödülü” (1991),



- “Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” İncirli Lions (1996),



- “Kuvayi Milliye Ödülü” Haliç Rotary (1997),



- “Fahrettin Kerim Gökay Ödülü” Türk Lions Vakfı (1997),



- “Türkiye Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü” (1998),



- “75. Yıl Ödülü” Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998),



- “Uğur Mumcu – Muammer Aksoy Ödülü” ADD İstanbul Şubesi (1999),



- “Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur” ödülü (2000),



- İtalya “Foyer des Artistes Kurumu Ödülü” (2001),



-Cüzzamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle “Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü”,



- “Atatürk Ödülü” Amerika / Atatürk Topluluğu (2001),



- “Sanat Kurumu Onur Ödülü” (2002),



- “Atatürk / Çağdaşlık Ödülü” Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003),



- “Üstün Hizmet Ödülü” Yıldız Teknik Üniversitesi (2004),



- Eğitim yaptığı katkılar nedeniyle “Eğitim Ödülü” TED Koleji,



- “Kendinden once hizmet” ilkesine örnek davranışı nedeniyle “100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü” Rotary Kulübü,



- “İnsan Hakları Ödülü” İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004),



- “Türkiye’nin En İyi Eğitimcisi” Ödülü - Tempo Dergisi (2004),



-Kültür Üniversitesi’nin İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004) ,



-“Puduhepa Ödülü” - Adana Kütür Sanat Derneği (2005),



- “Meslek Hizmetleri Ödülü” Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 2005),



- “Toplumsal Barış Ödülü” Barış Radyo,



- “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” -



- SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı (2005),



- “İyi Kalpli Ol Ödülü” Türk Kalp Vakfı (2006),



- “Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü” Dünya Gazetesi (2006),



- “ÇEK Eğitim Ödülü”, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006).

