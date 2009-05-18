Türkan Saylan vefat etti

'Onun sayesinde artık sosyal tıp anlayışı var'

'Saylan'ın ölmesi için dua ettim'

Hükümetten ilk açıklama Günay'dan

Baykal: Acımız daha da ağırlaştı

YÖK Başkanı Özcan'dan başsağlığı mesajı

Önce cüzzamla, sonra cehaletle savaştı

Saylan: Doğru, misyonerim

Cenaze töreni 13:30'da başlıyor



ÇYDD: Ülkemizin başı sağolsun

'Yaşamaya devam edecektir...'

'Tüm görevlerimi yerine getirdim, ölüme hazırım'



Cenaze töreni yarın (19 Mayıs Salı)

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İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser tedavisi sürdürülen ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın doktorları yaşam destek tedavisi uyguluyordu. Saylan'ın uykusuzluk şikâyeti üzerine uyku ilacı yardımı ile rahat uyumasının sağlandığı ve kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle kemoterapi uygulamasına son verildiği bildirilmişti.17 yıldır göğüs kanseriyle mücadele eden Saylan’ın tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü’nde saat 04.30’da vefat ettiği açıklandı.Ergenekon soruşturması kapsamında Saylan’ın başkanı olduğu ÇYDD şubelerinde arama yapılmış, derneğin çok sayıda yöneticisi de gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Prof. Dr. Saylan’ın evinde arama yapılmıştı. Bu arama büyük tepki çekmişti.ÇYDD Yöentim Kurulu Üyesi Dr. Aysel Çelikel düzenlediği basın toplantısıyla Türkan Saylan'ın cenaze törenine ilişkin bilgilenbdirmede bulundu. Çelikel yaptığı açıklamada, " cenaze töreninin yarın 13:30'da başlayacak" dedi.Çelikel programa ilişkin şu notları aktardı: "Törenler çok hoşlanmazdı ama bir saatlik bir tören yapacağız. Törende birkaç kişi konuşacak her gelen konuşmayacak . İsimleri tespit ettik ,Teşfikiye Camii'ne gidilecek.. Teşfikeye'den Rumeli Caddesi, Palasgargazi Caddesi'nden, Zincirlikuyu mezaerlığını gidilecek saat 18:00 gibi orada olacağız. Yarın 13.30 dan itibaren program başlayacak"Saylan'ın vefatının ardından ÇYDD Genel Merkezi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, bugün saat 04.30'da vefat etmiştir. Çok sevdiği ülkesinin çocuklarında, gençlerinde ve yol arkadaşlarının yüreğinde hayallare, düşünceleri, ilke ve değerleri ile yaşamaya devam edecektir. Ülkemizin başı sağolsun" denildi.ÇYDD’nin internet sitesinin giriş sayfasında da şu açıklamaya yer verildi:“ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan bugün saat 04.30’da vefat etmiştir. Çok sevdiği ülkesinin çocuklarında, gençlerinde ve yol arkadaşlarının yüreğinde hayalleri, düşünceleri, ilke ve değerleri ile yaşamaya devam edecektir. Ülkemizin başı sağolsun”ÇYDD Genel Merkezi ve tüm şubeleri 18 Mayıs 2009Saylan'ın doktoru yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saylan'ın bilinci son 24 saate kadar açıktı. Cumartesi dondurma yiyip su içti, sorularımıza mantıklı cevap veriyordu. Bilinci son 24 saatte kapandı. Mesajı 'Bana düşen tüm görevleri yerine getirdim, ölüme hazırım' oldu.Hastaneden yapılan açıklamada, Türkan Saylan’ın bu sabah saat 04.45’te hayata veda ettiği ettiği belirtildi.Doktorlar, “Tedavi için tıbbın tüm olanakları kullanıldı. Son iki haftada durumu ağırlaştı. Bulunan tüm girişimlere rağmen sabah 04.45’te hayata gözlerini yumdu.Bilinci son 24 saate kadar açıktı. Son 24 saate kadar sorularımıza cevap veriyordu. Kısık sesle konuşabiliyordu. Göz kaş hareketleri yapabiliyordu. Bilinci açıktı, ama biz hastalarımızın geceleri rahat geçirebilmesi için rahatlatmak maksadıyla uyku ilacı verdik, ama bu bilinci kapama amacıyla yapılan bir şey değildi.1990 yılından beri meme kanseri tedavisi görüyordu. 2002’de karaciğer metastazı oldu ama günlük yaşamını hiç aksatmadı. Bu anlamda hem hastalara hem de bize örnek oldu. Hem kemoterapi aldı, hem normal yaşamına devam etti” diye konuştular.Saylan'ın son yolculuğuna önce çarşamba günü uğurlanacağı açıklandı. Ancak Saylan'ın gençlere verdiği öneme vurgu yapmak için cenazenin Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs Salı günü kaldırlmasına karar verildi. Saylan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.