Türkan Saylan: ÇYDD, AİHM'e gidecek

Ergenekon Soruşturması kapsamında dün evi aranan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan, kemoterapi tedavisi için bugün hastaneye yattı. Saylan, "bu işin peşini bırakmayacağız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" dedi.





Gözaltına alınan üyeleriyle ilgili avukatlardan sürekli bilgi alan ÇYDD Başkanı, "Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız çalışmalar bazı cemaat ve tarikatleri rahatsız ediyor" diye konuştu.



Profesör Saylan, dünden bu yana çok sayıda kişinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapmak için kendisini aradığını da söyledi.



Bu arada Aydın Doğan Vakfı'nın yılın sanatçısı seçtiği sanatçı Genco Erkal, kendisine verilen 50 bin dolarlık ödülü bugün ÇYDD'ye bağışladı.



Saylan'ı ziyaret eden Erkal, "Hiçbir şey eyleme geçen cehalet kadar korkutucu olamaz, laik ve çağdaş eğitim için ÇYDD'yi seçtim" dedi.





