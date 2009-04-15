T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkan Saylan: ÇYDD, AİHM'e gidecek

Ergenekon'da evi aranan ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan, 'Bu işin peşini bırakmayacağız, AİHM'e gideceğiz' dedi

15 Nisan 2009 03:00

Ergenekon Soruşturması kapsamında dün evi aranan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan, kemoterapi tedavisi için bugün hastaneye yattı. Saylan, "bu işin peşini bırakmayacağız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" dedi.


Gözaltına alınan üyeleriyle ilgili avukatlardan sürekli bilgi alan ÇYDD Başkanı, "Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız çalışmalar bazı cemaat ve tarikatleri rahatsız ediyor" diye konuştu.

Profesör Saylan, dünden bu yana çok sayıda kişinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapmak için kendisini aradığını da söyledi.

Bu arada Aydın Doğan Vakfı'nın yılın sanatçısı seçtiği sanatçı Genco Erkal, kendisine verilen 50 bin dolarlık ödülü bugün ÇYDD'ye bağışladı.

Saylan'ı ziyaret eden Erkal, "Hiçbir şey eyleme geçen cehalet kadar korkutucu olamaz, laik ve çağdaş eğitim için ÇYDD'yi seçtim" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24