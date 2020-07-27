Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı Mart ayında temelini attığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hazırlıklarda sona gelindi.



4 bloktan oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş'in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'ya Türkan Saylan'ın isminin verildiği böyle bir yatırımı kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirterek, "Ülkemize doktor, eğitimci, bilim insanı, Atatürk'ün yolunda kardelenler yetiştiren çağdaş Türk kadını olarak büyük hizmetler veren Türkan Saylan'ın ismi Muğla'da adına yakışan bir tesisle yaşayacak. Bu tesis tıpkı Türkan Saylan gibi Muğla'mızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet verecek" dedi.