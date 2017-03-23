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Türkan Elçi'den Newroz'da öldürülen Kemal Korkut için mesaj

“Üstü örtülemeyecek, gözler önünde çırılçıplak bir katliama seyirci kalmak”

23 Mart 2017 22:36

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 tarihinde dört ayaklı minarenin onarımı için yaptığı basın açıklamasının ardından öldürülen eski Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları sırasında öldürülen Kemal Korkut’la ilgili mesaj paylaştı.

Türkan Elçi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Korkut’un 21 Mart günü, polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından, Twitter hesabından “Üstü örtülemeyecek, gözler önünde çırılçıplak bir katliama seyirci kalmak” mesajını paylaşmıştı.

Elçi bugün de Kemal Korkut’a şöyle seslendi: “Hadi ,en sevdiğin parçayı çal. Annenle ikimiz dinleriz, söz yok ağlamak. Şarkının adı ‘Ölüme çıplak koşmak’ olsun mesela.”

 

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