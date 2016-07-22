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Türkan Elçi: Eşimin katilini bile yakalarsanız sakın işkence yapmayın

"İşkenceye karşı ömrünü adamış birinin katili bile adil yargılanmalı"

22 Temmuz 2016 11:15

Diyarbakır Sur’daki tarini Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım’da yaptığı basın açıklamasının ardından kameraların gözü önünde ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, darbe girişimi sonrası işkence görüntüleri medyaya yansırken, adil yargılama çağrısı yaptı ve işkenceye karşı mesaj verdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Elçi, “Bir ihtimal, eşimin katilini gözaltına alırsanız sakın işkence yapmayın. İşkenceye karşı ömrünü adamış birinin katili bile adil yargılanmalı” dedi.

Türkan Elçi, şu çağrıyı yaptı:

“Her türlü kötü muameleye tabi tutulmuş, işkence tezgâhlarından geçirilmiş olan eşim Tahir Elçi’nin yaşadıklarına tanıklık etmişliğim beni insani bir duruşa zorladı. Bugün insanlık dışı muamelelere karşı duruşun ayrım yapmaksızın gösterilmesi gerektiğini anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Dün bize yapılanlara sessiz kalındı, bugün size yapılıyor ayrımına gidilmeden, biz- siz demeden hep beraber bir araya gelinip insanlık dışı muamelelere karşı durmanın zamanı olduğuna inanıyorum. Vicdanlara sığınıp, insani duyguların dillendirildiği bir dil kullanılmasının tam da zamanı diyorum.”

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Türkan Elçieşimin katillerTahir Elçiişkence yapmayın

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