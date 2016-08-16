T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkan Elçi'den Barolar Birliği'nin Erdoğan ziyaretine: Orada bir başkan eksik, çünkü faili meçhul

Elçi, 28 Kasım 2015'te Suriçi'nde öldürülmüştü

16 Ağustos 2016 22:12

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarının Saray'daki Tayyip Erdoğan ziyaretine, katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşinden eleştiri geldi.

Diyarbakır'da tarihi Dört Ayaklı Minare’nin Sur operasyonlarında tahrip edilmesine karşı düzenlenen eylem sırasında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Twitter hesabından Erdoğan’ın baro başkanlarına seslendiği fotoğrafla beraber, “Milletin evi dediğiniz Külliye’nizdeki baro başkanları toplantınızda bir baro başkanı eksik. Çünkü faili meçhul” ifadelerini paylaştı.

ETİKETLER

Türkan ElçiTahir ElçiBarolar Birliği
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-16T22:12:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/turkan-elciden-barolar-birliginin-erdogan-ziyaretine-orada-bir-baskan-eksik-cunku-faili-mechul,355348","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/turkan-elciden-barolar-birliginin-erdogan-ziyaretine-orada-bir-baskan-eksik-cunku-faili-mechul,355348"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24