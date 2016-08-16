Türkan Elçi'den Barolar Birliği'nin Erdoğan ziyaretine: Orada bir başkan eksik, çünkü faili meçhul

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarının Saray'daki Tayyip Erdoğan ziyaretine, katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşinden eleştiri geldi.

Diyarbakır'da tarihi Dört Ayaklı Minare’nin Sur operasyonlarında tahrip edilmesine karşı düzenlenen eylem sırasında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Twitter hesabından Erdoğan’ın baro başkanlarına seslendiği fotoğrafla beraber, “Milletin evi dediğiniz Külliye’nizdeki baro başkanları toplantınızda bir baro başkanı eksik. Çünkü faili meçhul” ifadelerini paylaştı.