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Türkan Elçi'den Akit mesajı: Eşimin acı haberini ‘Al sana terör’ diye vermişlerdi; ölüm herkes için, başsağlığı diliyorum

"Yeni Akit Yayın Yönetmeni öldürülmüş... Yakınlarına başsağlığı diliyorum..."

30 Mayıs 2017 02:01

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Yeni Akit gazetesine başsağlığı diledi. Yeni Akit'in, eşinin haberini "Al sana terör" başlığıyla verdiğini hatırlatan Elçi, "Ölüm herkes için. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti. 

Demirel’in ölümünün ardından Twitter hesabından açıklama yapan Türkan Elçi, şu mesajı paylaştı:
“Yeni Akit Yayın Yönetmeni öldürülmüş. Eşimin acı haberini ‘Al Sana Terör’ manşetiyle vermişlerdi. Ölüm herkes için. Yakınlarına başsağlığı diliyorum."

 

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