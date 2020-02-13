Türkan Elçi: Tahir, "Üzerimdeki 4 yıllık kar erirse her şey ortaya çıkar" dedi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi soruşturmasında şüpheliler tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Elçi’nin vurulması sırasında sokakta bulunan ve silahlarını ateşledikleri tespit edilen üç polisi "şüpheli" sıfatıyla dosyaya kaydetti. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, yeni gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türkan Elçi, "Bu sabah 3 şüpheli polisin ifadesi ile ilgili Tahir'den görüş almaya gittim. 'İnanıyor musun' dedim.Önce sustu. Sonra 'Üzerimdeki 4 yıllık kar erirse her şey ortaya çıkar' dedi. Beraber yağan karı seyrettik" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi soruşturmasında şüpheliler tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Elçi’nin vurulması sırasında sokakta bulunan ve silahlarını ateşledikleri tespit edilen üç polisi "şüpheli" sıfatıyla dosyaya kaydetti.

Cinayeti soruşturan savcı halen aktif görevde bulunan üç polisin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerini aldı. Böylece dört yıldan sonra ilk kez dosyada şüpheliler yer almış oldu. Şüpheli polislerden ikisi başka şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile biri ise bizzat savcılığa gelerek ifade verdi. Şüphelilerin ifadesi 9 ve 10 Ocak'ta soruşturma savcısı tarafından alındı.

Elçi cinayeti ile ilgili sorgulanan şüpheli polislerin üçü de suçlamayı reddetti.