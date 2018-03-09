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Gündem

Türkan Elçi: Meçhulden gül bekleyen tüm kadınların günü kutlu olsun

"Gökyüzünden güller gönder bana ben toplarım..."

09 Mart 2018 01:15

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare'nin kurşunlarla tahrip edilmesi nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı saldırıda öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, ‘meçhulden gül bekleyen tüm kadınların’ 8 Mart’ını kutladı. 

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Elçi, "Gökyüzünden güller gönder bana ben toplarım/rüzgar olup ıslık çal /bu güzel günümü kutladığını ben anlarım. Meçhulden gül bekleyen tüm kadınların günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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